Стоят на вооружении США и не только: что известно об истребителях F-18, которые могут передать Украине (фото, видео)

Украина может получить 41 истребитель McDonnell Douglas F/A-18 Hornet

Украина может получить истребители McDonnell Douglas F/A-18 Hornet американского производства, о чем уже договариваются США и Австралия. Ранее о возможности передать такие самолеты сообщали в Швейцарии.

Как пишет Financial Review, Австралия и США договариваются о передаче 41 борта.

Украина может получить списанные австралийцами истребители, которые уже списаны и находятся на хранении. Если сделка состоится, она может стать одной из самых масштабных в истории. По данным источника, в боевую готовность самолеты могут привести всего за четыре месяца. При этом официального подтверждения о переговорах пока не было.

Чем известны истребители McDonnell Douglas F/A-18 Hornet

Hornet или "шершень" представляет собой истребитель четвертого поколения. Новые модификации данного самолета по сей день стоят на вооружении США, Испании, Канады, Швейцарии, Финляндии, Малайзии и Кувейта. Их успешно применяли в операции "Буря в пустыне", в Иракской войне, в боях в Афганистане и в бомбардировках Сербии, Ливии и Сирии.

Первая модификация Hornet была разработана в 1970-х годах. С 1983 года его используют Корпус морской пехоты США и другие страны.

Истребитель F/A-18 Hornet может развивать скорость до 2000 км/ч. На его борту установлены 20-мм пушка, ракеты и другое высокоточное вооружение. В частности, с него можно запускать ракеты AIM-120 AMRAAM, которые уже известны украинцам.

Самолет может выполнять сразу три функции — функцию истребителя, штурмовика и бомбардировщика. Его можно использовать на аэродромах даже не самого лучшего качества.

Как рассказал военный эксперт Олег Жданов, у данного типа более прочное шасси, так как он создан для работы с авианосцами. По словам специалиста, F-16 резкий и быстрый, а F-18 — уверенный и спокойный.

Ранее "Телеграф" писал о том, что в Польше озвучили сроки передачи Украине истребителей F-16.