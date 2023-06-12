Вернулась эвакуировать родных: беременная женщина погибла при российском обстреле на Херсонщине

Татьяна Гришко приехала спасти бабушку и дедушку, но погибла

8 июня в результате обстрела Херсонской области, пострадавшей от затопления из-за подрыва Каховской ГЭС, при эвакуации мирных граждан погибла 32-летняя Татьяна Гришко. Женщина пыталась вывезти своих бабушку и дедушку из пострадавшего региона.

Трагической новостью в Facebook поделились родственники и знакомые погибшей.

В сети пишут, что женщина была беременной. От полученных травм она скончалась на месте трагедии.

"Погибла наша девочка. Вчера, спасая бабушку с дедушкой от наводнения, она попала под обстрел. Погибла золотая, красивая, отзывчивая девушка. Моя коллега. С ней погибла ее нерожденная дочь. За что вы ее убили, россияне?! За что вы убили ее не родившегося ребенка?! Она должна была родить и жить, просто жить. Я навсегда запомню тебя, твою улыбку, прости", — пишет коллега погибшей Ольга Тресеина.

По уточненным данным, Татьяна Гришко погибла в результате обстрела оккупированной Голой Пристани.

Знакомые и родственники погибшей говорят о ней как о прекрасном, добром человеке. В один голос они твердят, что она была мастером своего дела.

Подруга Татьяны Гришко написала, что женщине в июле должно было исполниться 33 года.

"Мое солнышко… Моя милая кума… Я будто чувствовала… Прости что я не перевернула пол мира, чтобы услышать тебя и уговорить не ехать! Наша потеря очень велика!" — написала в сети кума погибшей.

Ранее "Телеграф" писал о том, что 11 июня оккупанты снова обстреляли людей, которые эвакуировались из подтопленных районов Херсонской области.