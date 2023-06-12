Под Киевом насмерть сбили военного: за рулем была непростая водительница (фото)

Женщина-водитель насмерть сбила военнослужащего Добровольческого формирования территориальной общины

Не успела Украина отойти от резонансного ДТП, когда пьяный судья насмерть сбил нацгвардейца на блокпосту, как под Киевом произошел еще один подобный случай. Возле блокпоста на выезде из столицы машина, за рулем которой находилась правоохранитель, сбила военного.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Инцидент произошел 11 июня на автодороге в направлении Броваров. Там женщина-водитель насмерть сбила военнослужащего Добровольческого формирования территориальной общины. Прибывшие на место событий правоохранители опросили свидетелей, провели осмотр места происшествия и восстановили трагические обстоятельства этой ДТП.

Как оказалось, за рулем легковушки находилась "работница правоохранительного органа". Она двигалась по проезжей части со скоростью примерно 110 километров в час, что, как уточняют в ГБР, является допустимым на этом участке автодороги.

Рядом с блокпостом на выезде из столицы автоледи сбила военного, который, как установили правоохранители, перебегал дорогу в неустановленном для этого месте.

"Уголовное производство открыто по статье нарушение правил безопасности дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством (ч. 2 ст. 286 УК Украины). Процессуальное руководство осуществляет Киевская городская прокуратура", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее мы писали о том, что судья, сбивший нацгвардейца, в суде хватался за сердце.

Также мы сообщали, что на Черкасчине похоронили нацгвардейца, которого убил судья.