Украине собираются дать еще больше Patriot: разработчики удивлены его работой

Украина получит еще больше систем ПВО Patriot

До конца 2024 года компания Raytheon Technologies собирается произвести еще пять батарей системы ПВО Patriot, которые будут переданы Украине.

Об этом заявил генеральный директор Raytheon Technologies Грег Хейс, пишет The Wall Street Journal.

По словам руководителя компании, в его планах увеличить производство данных систем ПВО до 12 единиц в год.

Хейс отметил, что его поразила эффективность комплекса в боях в Украине, где Patriot наряду с другими системами ПВО смог ликвидировать почти 90% российских ракет и БПЛА.

Он также обратил внимание на тот факт, что украинские специалисты доработали программное обеспечение ПВО Patriot, что позволило уничтожать гиперзвуковые ракеты.

По последним официальным данным, на обороне нашей страны сейчас стоят две системы ПВО Patriot. Одну нам передали Штаты, а вторую — Германия и Нидерланды.

В своей недавней речи президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что для успешной защиты всей территории Украины стране необходимо около 50 установок Patriot.

Ранее "Телеграф" писал о том, что в новом пакете помощи от США Украина также получит дополнительные системы Patriot.