Догнала украинская ракета: на Запорожском направлении ликвидировали российского генерала

На стыке Донецкой и Запорожской областей у российских оккупантов на протяжении всего дня была тяжелая обстановка

К списку ликвидированных оккупантов прибавился еще один — начальник штаба 35-й общевойсковой армии генерал-майор Сергей Горячев. Он погиб в Запорожской области в результате ракетной атаки.

Информацию об этом публикует Telegram-канал Baza, ссылаясь на слова российского "военкора" Юрия Котенка.

"Генерал-майор возглавлял российский контингент в Приднестровье, командовал 201-й военной базой в Таджикистане, а также учебным центром в Хабаровске. Вступив в СВО (полномасштабную войну в Украине, — Ред.) командиром 5-й отдельной танковой бригады, "вырос" до заместителя командующего 35-й общевойсковой армии (с получением звания генерал-майора), был назначен начальником штаба армии", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в течение всего вчерашнего дня, 12 июня, у россиян была тяжелая обстановка вдоль линии боевого соприкосновения, на Времьевском выступе на стыке Донецкой и Запорожской областей.

Народный депутат от "Слуги народа" Юрий Мисягин в своем Telegram-канале добавил, что на Запорожском направлении вчера был ликвидирован не только Горячев, но и еще ряд офицеров.

В то же время Baza пишет о том, что в Курской области был ранен начальник одного из штабов саперного полка. 12 июня 53-летний подполковник наступил на мину во время контроля за работами по оборудованию противотанкового рва в Кореневском районе области. Его госпитализировали с минно-взрывной травмой.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что на Бахмутском направлении украинские военные ликвидировали двух высокопоставленных российских оккупантов.