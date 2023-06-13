Вместо "Стингеров" - ройте окопы: Резников рассказал, как Западе не хотели давать оружие ВСУ

Союзники не торопились помогать оружием Украине

Несмотря на постоянную военную и экономическую поддержку, вначале войны на Западе считали, что Украине вряд ли удастся победить, а поэтому военная помощь была сильно урезана. Вместо необходимого вооружения нам говорили "рыть окопы".

Об этом рассказал министр обороны Алексей Резников в комментарии изданию Foreign Fffairs.

"Поначалу западная помощь была резко урезана. Мы спросили: "Можно нам Стингеры?" А нам сказали: "Нет, копайте окопы и убивайте как можно больше русских, пока все не закончилось", — рассказывает Резников.

Однако, по мере того, как украинские силы держались, а непобедимость российской армии начала улетучиваться, Соединенные Штаты, европейские страны и другие друзья Украины начали поставлять для ВСУ все более широкий спектр современного оружия.

"Пришли "Стингеры", "Химарсы" и "Пэтриоты", которые, как я наблюдал, сбивали якобы неудержимые российские гиперзвуковые ракеты "Кинжал", — говорит министр и добавляет, что по его мнению, тоже самое случится и с долгожданными истребителями F-16.

Напомним, ранее мы писали о том, что Украина получит истребители F-16 гораздо раньше ожидаемого.

Также мы сообщали о том, как поставки МиГ-29 повлияют на ход боевых действий, и почему ВСУ так нуждаются в F-16.