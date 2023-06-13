6 лет обвиняли в госизмене, а теперь выпустили: полковник ВСУ вышел из-под стражи

Процесс в апелляционном суде еще продолжается

Полковника ВСУ Ивана Безъязыкова, который был приговорен к 13 годам лишения свободы за госизмену, выпустили из-под стражи. Ему изменили меру пресечения на личное обязательство.

Об этом сообщает Украинская правда, ссылаясь на журналистку Татьяну Катриченко

Так, 12 июня коллегия судей Киевского апелляционного суда удовлетворила ходатайство Безъязыкова и его защиты и изменила меру пресечения с содержания под стражей на личное обязательство. В связи с этим обвиняемый был освобожден из-под стражи после 6,5 лет пребывания в изоляторе временного содержания и в СИЗО. Ого выпустили под подписку о невыезде.

При этом, процесс в апелляционном суде еще продолжается.

Напомним, Безъязыков – кадровый офицер Вооруженных сил Украины, руководитель разведки бывшего восьмого армейского корпуса ВСУ, расформированного в марте 2015 года. По словам жены Безъязыкова Маргариты Кушнировой, ее супруг попал в плен 16 августа 2014 года. 5 июля 2016 года Безъязыков был освобожден из плена боевиков.

В декабре 2016 года следователи Службы безопасности Украины задержали Безъязыкова по подозрению в сотрудничестве со спецслужбами рф, ему было объявлено подозрение в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.1 ст.111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена) и ч.1 ст.258-3 Уголовного кодекса Украины (создание террористической группы или террористической организации).

7 апреля 2020 года Шевченковский райсуд Киева вынес приговор полковнику Вооруженных сил Украины и приговорил Ивана Безъязыкова к 13 годам заключения, но поскольку продолжается рассмотрение апелляционной жалобы, приговор не вступил в силу.

"Бывший пленный (попал в плен возле Степановки Донецкой области в августе 2014 года), провел в плену два года, а после обмена хотел рассказать, какие данные удалось как разведчику собрать в плену – о разведуправлении т.н. "днр", а получил подозрение по ст.111. Только потому, что кому-то что-то показалось, и кто-то стремился получить повышение за расследование этого дела. Как Маргарите, жене Ивана, сказал следователь: "Кто ваш муж? Полковник. И я хочу стать полковником". И стал", — пишет журналистка.

Журналистка также добавила, что Иван Безъязыков, который в июле-августе 2014 года был начальником разведки сектора вдоль российской границы, попал в плен в августе 2014 года, когда шел с белым флагом забирать тела погибших по просьбе начальника штаба сектора Петра Ромигайло.

24 августа 2014 года его выхватили из толпы военнопленных, которых вели на "парад", и переместили в разведуправление боевиков "ДНР".

Безъязыкова склоняли к сотрудничеству, но он не согласился, заверила Катриченко.

Она заявила, что во время процесса в первой судебной инстанции не было озвучено ни одного доказательства, которое бы свидетельствовало о вине подсудимого.

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