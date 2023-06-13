Концерт на передовой: украинских защитников посетила группа "Один в каноэ" (фоторепортаж)

"Один в каноэ" пели для бойцов на передовой.

На фоне новостей с фронта, что ВСУ продолжают вести контрнаступательные действия, украинская песня еще больше поднимает боевой дух наших бойцов.

В Донецкой области для военных 108-й горно-штурмовой бригады устроили праздник украинской боевой песни. Выступления прошли в зоне боевых действий в относительно спокойной местности. Среди приглашенных гостей – группа "Один в каноэ" и солистка Ксения Башибулар. Кроме того, талантливые и произведения бойцы исполняли известные хиты.

В конце действа все спели гимн Украины, а встречу закончили возгласами "Слава Украине!".

На концерте побывал и корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов.

Концерт состоялся на лесной лужайке

"Один в каноэ" и творческие группы выступили для бойцов

Песня на войне имеет огромное значение. Для бойцов встреча с известными исполнителями стала настоящей отдушиной. На лицах наших военных можно увидеть улыбки. Такие концерты помогают залечивать душевные раны и поднимают настроение.

Некоторые бойцы исполняли соло

Напомним, в конце мая корреспондент "Телеграфа" побывал на передовой и снял эксклюзивные кадры бойцов, борющихся за Бахмут.

Также Ян Доброносов показывал, как работают украинские минометчики в Донецкой области.