Не только освобождение территории: генсек НАТО рассказал, к чему может привести контрнаступление ВСУ

Успех контрнаступления может заставить кремль сесть за стол переговоров

Успешно проведенное контрнаступление Украины позволить не только освободить захваченные россиянами территории, но и заставить диктатора владимира путина пойти на переговоры.

Как рассказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в эфире канала CNN, контрнаступление будет "сложным" и оно только начинается.

По его словам, украинцы имеют полное право освобождать свою собственную землю.

"Чем больше территории они отвоюют, тем больше вероятность того, что президент путин поймет, что он должен сесть за стол переговоров и согласиться на справедливый и прочный мир в Украине", — сказал Столтенберг.

Как сообщалось ранее, накануне президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что украинское контрнаступление будет длиться "несколько недель, а то и месяцев" и должно привести к началу переговоров по завершению войны.

При этом в Офисе президента говорят, что Украина в ходе контрнаступления рассчитывает освободить всю свою территорию, включая и оккупированный Крымский полуостров. Однако там предупреждают, что эта кампания не будет быстрой.