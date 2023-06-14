Изменили тональность: в США по-новому заговорили о передаче Киеву ракет ATACMS
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США все еще не приняли решение о передаче Киеву дальнобойных ракет ATACMS
В Вашингтоне могли изменить свою позицию по поводу передаче Киеву дальнобойных ракет ATACMS.
Об этом в интервью The Page заявила посол Украины в США Оксана Маркарова.
По ее словам, в Вашингтоне "изменили тональность", говоря о возможной передаче ВСУ данных типов снарядов.
"Если до этого все ответы звучали как "Just forget it", тогда мы впервые услышали о том, что вопрос обсуждается", – отметила она.
При этом посол обратила внимание на то, что военные и политические вопросы, которые обсуждают США и Украина, зачастую остаются непубличными. Маркарова напомнила, что очень часто изначально в США говорили "нет" на запросы Киева, но затем меняли свою позицию.
"Это не всегда потому, что была четкая позиция "нет" и она изменилась на четкую позицию "да" – это потому, что для получения каждой способности существует большой набор факторов. И политическая готовность оказывать помощь – важный, но далеко не единственный фактор", – сказала она.
Посол добавила, что на передачу вооружения ВСУ всегда влияет ряд множества факторов.
Для справки. ATACMS представляют собой ракеты класса "земля-земля". Они могут поражать цели на расстоянии в 300 километров.
Ранее "Телеграф" сообщал о том, что Норвегия передаст Украине новую партию мощного вооружения.