Кличко запустил фейк? В истории о "погибшей на балконе киевлянке" появилось существенное "но"
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30 мая в Киеве из-за падения обломков погибла 32-летняя Екатерина Кардаш
Информацию от Виталия Кличко о том, что во время российской атаки 30 мая жительница Киева погибла, выйдя на балкон, опровергли её родственники. Дело в том, что в комнате погибшей нет балкона.
Об этом пишет "УНИАН".
Напомним, что в ночь на 30 мая в Киеве из-за падения обломков погибла 32-летняя Екатерина Кардаш. Тогда мэр города Виталий Кличко, сообщая о последствиях, использовал этот инцидент, чтобы напомнить горожанам, чтобы они были осмотрительными и заботились о своей безопасности во время тревоги. Ведь, по его словам, девушка погибла, когда вышла на балкон смотреть на работу ПВО.
Однако, с ним не согласны родственники погибшей, которые возмущены неправдивой информацией об обстоятельствах смерти родного человека. Её возлюбленный Иван Дунской рассказал, что в ту роковую ночь они вместе находились в квартире, где жили последние несколько лет. Они были комнате, где нет балкона.
"Это та комната, где мы были. Я спал на кровати, Катя не спала, она запускала новый проект. Она подошла к окну, и произошел взрыв. Я почувствовал, что взрывом меня немножко оглушило. Я подался к ней, она лежала здесь вся в крови. Думал оказать какую-то помощь. Проснулся (в больнице, куда госпитализировали, чтобы извлечь осколки – Ред.) через пару часов, набрал сестру, она мне сказала [что Екатерина погибла]…",- рассказывает парень.
С 20-го этажа горящей многоэтажки девушку достали спасатели. От полученных травм девушка погибла в карете "скорой".
"Ее реанимировали где-то минут 15-20. Тогда вышли и сказали, что черепно-мозговая травма не совместима с жизнью", – вспоминает сестра погибшей Маргарита.
Близкие Екатерины говорят — их оскорбляет, что историю трагической гибели их родного человека переврали. За эти две недели парень погибшей прошел лечение и был выписан из больницы. Но до сих пор ни с ним, ни с другими близкими девушки так никто и не связался, чтобы извиниться за клевету.
"Нет балкона, это неправда. Я не знаю, откуда эта информация появилась. Это очень странно", – возмущается Иван.
Напомним, ранее мы писали о том, что у дома, где жила Екатерина Кардаш побывал корреспондент "Телеграфа". Он показал все ужасающие последствия падения осколков дрона на эксклюзивных фото.
Также мы сообщали, что в ночь на 30 мая над Киевом были сбиты более 20 дронов.