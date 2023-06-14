Кличко запустил фейк? В истории о "погибшей на балконе киевлянке" появилось существенное "но"

30 мая в Киеве из-за падения обломков погибла 32-летняя Екатерина Кардаш

Информацию от Виталия Кличко о том, что во время российской атаки 30 мая жительница Киева погибла, выйдя на балкон, опровергли её родственники. Дело в том, что в комнате погибшей нет балкона.

Об этом пишет "УНИАН".

Напомним, что в ночь на 30 мая в Киеве из-за падения обломков погибла 32-летняя Екатерина Кардаш. Тогда мэр города Виталий Кличко, сообщая о последствиях, использовал этот инцидент, чтобы напомнить горожанам, чтобы они были осмотрительными и заботились о своей безопасности во время тревоги. Ведь, по его словам, девушка погибла, когда вышла на балкон смотреть на работу ПВО.

Однако, с ним не согласны родственники погибшей, которые возмущены неправдивой информацией об обстоятельствах смерти родного человека. Её возлюбленный Иван Дунской рассказал, что в ту роковую ночь они вместе находились в квартире, где жили последние несколько лет. Они были комнате, где нет балкона.

"Это та комната, где мы были. Я спал на кровати, Катя не спала, она запускала новый проект. Она подошла к окну, и произошел взрыв. Я почувствовал, что взрывом меня немножко оглушило. Я подался к ней, она лежала здесь вся в крови. Думал оказать какую-то помощь. Проснулся (в больнице, куда госпитализировали, чтобы извлечь осколки – Ред.) через пару часов, набрал сестру, она мне сказала [что Екатерина погибла]…",- рассказывает парень.

С 20-го этажа горящей многоэтажки девушку достали спасатели. От полученных травм девушка погибла в карете "скорой".

"Ее реанимировали где-то минут 15-20. Тогда вышли и сказали, что черепно-мозговая травма не совместима с жизнью", – вспоминает сестра погибшей Маргарита.

Близкие Екатерины говорят — их оскорбляет, что историю трагической гибели их родного человека переврали. За эти две недели парень погибшей прошел лечение и был выписан из больницы. Но до сих пор ни с ним, ни с другими близкими девушки так никто и не связался, чтобы извиниться за клевету.

"Нет балкона, это неправда. Я не знаю, откуда эта информация появилась. Это очень странно", – возмущается Иван.

Напомним, ранее мы писали о том, что у дома, где жила Екатерина Кардаш побывал корреспондент "Телеграфа". Он показал все ужасающие последствия падения осколков дрона на эксклюзивных фото.

Также мы сообщали, что в ночь на 30 мая над Киевом были сбиты более 20 дронов.