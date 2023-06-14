Месть пригожина или спецоперация ФСБ? Кто на самом деле подставил делимханова под удар ВСУ

Среди путинских прихвостней разгорается новая бойня, в которой могут быть задействованы спецслужбы

Сегодня, 14 июня, стало известно о якобы уничтожении депутата госдумы рф адама делимханова, которого считают "правой рукой" главы Чечни рамзана кадырова. По данным политолога и добровольца ВСУ Кирилла Сазонова, смертельное ранение наемник получил в оккупированном городе Приморск Запорожской области. Вместе с делимхановым под артиллерийские обстрелы ВСУ якобы попали и другие "элитные" кадыровцы. В то же время, информацию о смерти "личного палача" кадырова опровергла кремлевская пропаганда, подтвердив, что делимханов действительно был ранен.

Бывший командир 72-й мотострелковой бригады ВС рф Роман Веневитин, недавно побывавший в плену у "вагнеровцев", заявил, что данные о местонахождении кадыровцев ВСУ передали наемники Евгения Пригожина, чтобы отомстить главе Чечни за "недавний конфликт с их "полководцем".

"Телеграф" выяснял, кто на самом деле может стоять за попыткой ослабления рамзана кадырова, и что очередной "жабогадюкинг" в российской армии может означать для Украины.

Покушение на делимханова – вызов лично кадырову

Среди известных кадыровцев делимханов имеет репутацию одного из самых жестоких и наиболее приближенных к главе Чечни боевиков. В течение последних 15 лет он исполняет роль "личного палача" кадырова, контролируя деятельность всех чеченцев на территории рф и участвуя в самых кровавых спецоперациях за ее пределами. Своеобразным "почерком" в деятельности Делимханова является похищение людей, пытки и казни посредством отрезания головы.

адам делимханов и рамзан кадыров

Боевик подозревается в причастности к убийству Бориса Немцова, находится в санкционных списках Минфина США, а с начала полномасштабной войны в Украине успел поучаствовать в боях за Мариуполь и получить за это звание "героя россии".

После сообщения о ранении делимханова в Запорожье, кадыров лично обратился к украинской разведке, чтобы узнать хоть что-нибудь о местонахождении своего "брата". За содействие в поисках он пообещал "щедрое вознаграждение".

Одновременно с этим командир специального отряда "Ахмат" апти алаудинов заявил, что снимает все подразделения с Марьинского направления под Донецком, чтобы отправить их на поиски делимханова и вернуть его в Чечню по приказу кадырова. Является ли этот пост в Telegram-канале алаудинова реальной декларацией о намерениях или же направлен на высмеивание ситуации с поисками делимханова, сказать сложно.

Исходя из этого, можно заключить, что раненый боевик, действительно, имеет большое значение для главы Чечни, а содействие его ликвидации может рассматриваться кадыровым как вызов ему самому, что "по закону гор" потребует кровной мести.

После выяснения местонахождения делимханова, главным для кадырова станет вопрос, кто именно "навел" украинскую артиллерию на кортеж, в котором боевик передвигался по оккупированной территории.

Противостояние пригожина и кадырова имеет границы

Первым в списке потенциальных врагов кадырова и людей из его ближайшего окружения оказался главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин. По версии командира 72-й мотострелковой бригады ВС рф Романа Веневитина, именно "вагнеровцы" пошли на сотрудничество с украинскими спецслужбами и передали им координаты местонахождения делимханова, чтобы отомстить главе Чечни.

Несмотря на то, что между кадыровым и пригожиным действительно регулярно вспыхивают публичные конфликты, последний из которых едва не завершился "стрелкой" между чеченцами и вагнеровцами, информация из уст Веневитина вряд ли может претендовать на объективность, ведь он сам имеет большую обиду на "вагнеровцев".

Кадровый офицер, побывавший в плену у вчерашних зеков и публично униженный записью видео с извинением, по всей вероятности, пытается свести счеты с пригожиным руками кадырова. Ведь, по словам военного эксперта, полковника запаса ВСУ Олега Жданова, у предводителя ЧВК "Вагнер" просто нет столь развитой разведывательной сети, чтобы контролировать перемещение подразделений "Ахмата".

"Кроме того, последний конфликт пригожина и кадырова был урегулирован в телефонном разговоре и завершился взаимопониманием. Они определили черту распределения сфер влияния, поэтому в ближайшее время столкновений между ними возникать не должно, а мести путем ликвидации ближайшего окружения — тем более", — отмечает эксперт в комментарии "Телеграфу".

В то же время экс-военный предполагает, что в будущем противостояние между "полководцами" возобновится, ведь прямо сейчас они оба претендуют на то, чтобы возглавить операцию по обороне Белгородской области, в которой уже более месяца идет гражданская война.

По словам Олега Жданова, если раньше борьба за благосклонность путина происходила путем захвата городов на востоке Украины, то теперь лучшим способом заслужить дополнительные очки станет успех в боях за Белгородщину.

"Пока кадыровский "Ахмат" опережает в этой конкуренции "вагнеровцев", ведь якобы уже получил от Минобороны рф распоряжение о подготовке к передислокации", — говорит военный эксперт.

Кто подставляет пригожина?

Отличительной особенностью боевиков ЧВК "Вагнер" и подразделений "Ахмата" является пренебрежение к так называемому "кодексу чести", которого придерживаются кадровые офицеры. С первых дней участия в полномасштабной войне против Украины представители этих силовых образований регулярно устраивали публичные разборки как между собой, так и с Минобороны рф. В ходе этих конфликтов в информпространство попадало не только все "грязное белье" российской армии, но и засекреченные данные.

Так, по словам политического эксперта Алексея Буряченко, в начале вторжения рф в Украину кадыровцы неоднократно передавали ВСУ информацию о расположении российских войск. Позже аналогично действовали и "вагнеровцы", поэтому предположить, что пригожин пошел на слив информации нашей разведке для ликвидации делимханова, теоретически можно.

"Главарь "Вагнера" ведет сложную игру и часто действует импульсивно и даже рискованно. В то же время, противостояние пригожина и кадырова является больше показательным, а вот внутренняя борьба представляет собой действительно серьезные процессы. Не исключено, что данные о местонахождении делимханова ВСУ передала ФСБ, подставляя таким образом пригожина и "стравливая" его с кадыровым. Это очень похоже на проявление любимой путинской стратегии "разделяй и властвуй"", — говорит политолог.

Но кто бы ни стоял за покушением на "правую руку" кадырова, подобные тенденции в российской армии и политике, безусловно, идут на пользу Украине, уверен Алексей Буряченко. Внутренние противостояния приводят к разбалансированию и ослаблению нашего врага, заставляя его отвлекаться, в то время как ВСУ методически продолжают борьбу за освобождение каждого сантиметра нашей земли.

Обновление:

После публикации этого материала в Telegram-канале рамзана кадырова появилось сообщение, в котором глава Чечни опровергает не только смерть своего боевика, но и сам факт ранения делимханова. По его словам, "он знал это с самого начала фейкового вброса". Свое заявление кадыров дополнил якобы свежим фото, на котором позирует с делимхановым и другими чеченскими чиновниками.