Взрывы слышали минимум в трех областях: что известно о ночной атаке по Украине
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Украина пережила еще одну атаку иранскими дронами и крылатыми ракетами
В ночь на 15 июня Украина подверглась новой массированной атаке "шахедами" и крылатыми ракетами со стороны оккупантов. Взрывы слышали в восточных и южных областях нашей страны.
По информации пресс-службы Воздушных сил, в небе над Украиной удалось сбить одну ракету Х-101/Х-555, а также 20 ударных дронов.
"Одну из ракет удалось уничтожить, остальные попали в промышленные объекты в Днепропетровской области. О последствиях удара сообщат местные военные администрации", — отметили военные.
Атака БПЛА происходила с Южного и Северного направлений, а пуски крылатых ракет совершили с акватории Каспийского моря.
Как сообщил в своем Телеграм-канале спикер оперативного штаба Одесской ОВА Сергей Братчук, область была атакована 13 иранскими дронами, все они были уничтожены силами ПВО.
Также о взрывах сообщил председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул.
"Кривой Рог. Взрывы. Ничего не снимаем и не выкладываем в интернет", — написал он.
В сети также опубликовали запись звуков, которые слышали в городе.
По данным мониторинговых пабликов, в Днепропетровской области ночью слышали не менее пяти взрывов.
Прогремели взрывы минувшей ночью также в Харькове и в области, о чем сообщили в местной полиции. О взрывах в городе СМИ сообщили около 01:40.
"Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги. Оставайтесь в укрытиях. О попадании вражеских снарядов, разрушениях, раненых сообщайте на спецлинию 102", – написали правоохранители.
Ранее "Телеграф" писал о том, что в ночь на 13 июня оккупанты обстреляли Кривой Рог и разрушили жилую многоэтажку. Тогда погибли 11 мирных жителей.