Взрывы слышали минимум в трех областях: что известно о ночной атаке по Украине

Украина пережила еще одну атаку иранскими дронами и крылатыми ракетами

В ночь на 15 июня Украина подверглась новой массированной атаке "шахедами" и крылатыми ракетами со стороны оккупантов. Взрывы слышали в восточных и южных областях нашей страны.

По информации пресс-службы Воздушных сил, в небе над Украиной удалось сбить одну ракету Х-101/Х-555, а также 20 ударных дронов.

"Одну из ракет удалось уничтожить, остальные попали в промышленные объекты в Днепропетровской области. О последствиях удара сообщат местные военные администрации", — отметили военные.

Атака БПЛА происходила с Южного и Северного направлений, а пуски крылатых ракет совершили с акватории Каспийского моря.

Как сообщил в своем Телеграм-канале спикер оперативного штаба Одесской ОВА Сергей Братчук, область была атакована 13 иранскими дронами, все они были уничтожены силами ПВО.

Также о взрывах сообщил председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул.

"Кривой Рог. Взрывы. Ничего не снимаем и не выкладываем в интернет", — написал он.

В сети также опубликовали запись звуков, которые слышали в городе.

По данным мониторинговых пабликов, в Днепропетровской области ночью слышали не менее пяти взрывов.

Прогремели взрывы минувшей ночью также в Харькове и в области, о чем сообщили в местной полиции. О взрывах в городе СМИ сообщили около 01:40.

"Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги. Оставайтесь в укрытиях. О попадании вражеских снарядов, разрушениях, раненых сообщайте на спецлинию 102", – написали правоохранители.

Ранее "Телеграф" писал о том, что в ночь на 13 июня оккупанты обстреляли Кривой Рог и разрушили жилую многоэтажку. Тогда погибли 11 мирных жителей.