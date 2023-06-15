Пошла мощная волна: утром в Донецке прогремел взрыв, над городом поднимается дым (фото, видео)

В Донецке утро 15 июня началось с мощного взрыва

Ранним утром 15 июня в оккупированном россиянами Донецке, где недавно ударом HIMARS уничтожили роту российских танков, прогремел взрыв.

Как пишут местные паблики в Телеграм, прилет зафиксирован в Ленинском районе города.

"05.25 — Донецк качнуло. Пошла мощная волна. Многие районы прочувствовал. Уточняем", — пишет один из местных пабликов.

При этом официальной информации об инциденте пока нет. Судить о последствиях можно лишь по фото и видео из социальных сетей, которые публикуют местные жители.

На опубликованных кадрах видно, что над местом прилета поднимается дым. Его видно даже за пределами оккупированного города.

Пока нет данных о том, что расположено в потенциальном месте удара. Молчат об ударе и оккупанты.

Ранее "Телеграф" писал о том, что в ночь на 15 мая оккупанты атаковали Украину ударными беспилотниками и крылатыми ракетами. О взрывах сообщали в трех областях на юге и востоке Украины. По уточенной информации Воздушных сил Украины, есть попадания крылатыми ракетами по промышленным объектам в Днепропетровской области. О жертвах и пострадавших в результате нового удара пока информации нет.