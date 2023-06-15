Рой неизвестных беспилотников: оккупанты заявили о ночной атаке на Крым (фото)

Аксенов заявил, что жертв нет, но есть разрушения

Пока Украина готовится к освобождению оккупированного россиянами Крыма, полуостров атакуют неизвестные беспилотники — россияне заявили, что ночью и утром 15 июня там было зафиксировано 9 БПЛА.

Об этом сообщил оккупационный "глава" Крыма сергей аксенов.

По данным оккупантов, 6 дронов якобы сбили силы вражеского ПВО, а 3 было заглушено и посажено средствами РЭБ. При этом один беспилотник сдетонировал в Красногвардейском районе, село Докучаево. Аксенов заявил, что жертв нет, но есть разрушения — в ряде домов выбиты стекла.

Дрон взорвался в селе Докучаево

Украинские официальные лица не сообщали об атаке дронами на Крым и никак не комментировали информацию оккупантов.

Российские Telegram-каналы публикуют фото с места падения одного из беспилотников, атаковавших Крым этой ночью.

Обломки беспилотника упали на поле

Крым атаковали дроны

Напомним, на днях мощные взрывы прозвучали в центре Симферополя. Сообщалось, что был уничтожен беспилотник, горящие обломки полетели вниз.

Как ранее сообщал "Телеграф", россияне могут устроить очередную техногенную катастрофу, в этот раз на территории Крыма — они минируют завод "Крымский титан" в Армянске, чтобы шантажировать мир.