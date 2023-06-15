Рой неизвестных беспилотников: оккупанты заявили о ночной атаке на Крым (фото)
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Аксенов заявил, что жертв нет, но есть разрушения
Пока Украина готовится к освобождению оккупированного россиянами Крыма, полуостров атакуют неизвестные беспилотники — россияне заявили, что ночью и утром 15 июня там было зафиксировано 9 БПЛА.
Об этом сообщил оккупационный "глава" Крыма сергей аксенов.
По данным оккупантов, 6 дронов якобы сбили силы вражеского ПВО, а 3 было заглушено и посажено средствами РЭБ. При этом один беспилотник сдетонировал в Красногвардейском районе, село Докучаево. Аксенов заявил, что жертв нет, но есть разрушения — в ряде домов выбиты стекла.
Украинские официальные лица не сообщали об атаке дронами на Крым и никак не комментировали информацию оккупантов.
Российские Telegram-каналы публикуют фото с места падения одного из беспилотников, атаковавших Крым этой ночью.
Напомним, на днях мощные взрывы прозвучали в центре Симферополя. Сообщалось, что был уничтожен беспилотник, горящие обломки полетели вниз.
Как ранее сообщал "Телеграф", россияне могут устроить очередную техногенную катастрофу, в этот раз на территории Крыма — они минируют завод "Крымский титан" в Армянске, чтобы шантажировать мир.