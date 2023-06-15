Все еще впереди? Что в Европе говорят о контрнаступлении ВСУ

На Западе видят "окно возможностей в этом году"

Украина еще не начала полномасштабное контрнаступление, а более масштабных действий со стороны ВСУ можно ожидать в ближайшие недели. Такое мнение выражает Чехия и Эстония.

Так президент Чехии Петр Павел в интервью для "Радио Свобода" заявил, что первые операции Сил обороны являются "умеренным началом" контрнаступления.

"Я считаю, что настоящего контрнаступления мы еще не увидели. Все – еще впереди. Я бы назвал это, исходя из своего военного опыта, формирующими операциями", – отметил Павел.

По его мнению, все, чего в этом году не удастся достичь украинским защитникам, придется отложить до весны 2024-го. Это связано с рядом определенных трудностей.

"Если мы также учтем погодные условия, которые очень неблагоприятны в течение зимы, то мы придем к выводу, что все, чего не удастся достичь в этом году, придется отложить по крайней мере до весны следующего года со всеми связанными трудностями. В частности, с трудностями сохранить поддержку партнеров", – сказал он.

Чешский президент подчеркнул, что на Западе видят "окно возможностей в этом году". А для начала любой другой активности потребуется как минимум три-четыре месяца.

В то же время глава Минобороны Эстонии Ханно Певкур считает, что в ближайшие недели можно будет увидеть более масштабные контрнаступательные действия Украины. Об этом он сказал на встрече министров обороны НАТО в Брюсселе, пишет "Европейская правда".

"Мы видим движение некоторых бригад в разных направлениях, но мы до сих пор не видим движения крупных танковых батальонов. Мы можем надеяться, что в ближайшие недели мы увидим больше движений", – отметил министр.

Он призвал не оказывать давления на украинцев, отметив, что они знают, что нужно делать.

"Мое сообщение ко всем: не оказывайте большое давление на украинцев. Они знают, что делать, мы помогаем им, и они должны выиграть войну", – добавил Певкур.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что западные официальные лица сообщили журналистам, что контрнаступление ВСУ может затянуться на месяцы. Быстрого продвижения Украина пока еще не наблюдается.