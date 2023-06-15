В россии "воскресили" жириновского: электронный призрак в своем стиле наговорил об Украине (видео)
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Виртуальный жириновский рассказал, что ждет Украину
В россии, судя по всему, не могут жить без бреда, который при жизни нес бывший глава ЛДПР владимир жириновский. После недавних митингов у памятника политику в игре Minecraft, россияне решили "воскресить" его при помощи нейросети.
На Петербургском международном экономическом форуме-2023 (ПМЭФ) представители ЛДПР представили искусственный интеллект "Жириновский", пишут росСМИ.
Первым делом россияне спросили у жириновского из нейросети о наболевшем, а именно о том, когда закончится так называемая "спецоперация" в Украине.
В лучших традициях пропаганды компьютер голосом жириновского ответил, что она "продолжится до полного восстановления мира и безопасности русских людей".
Также ИИ заявил, что Украина полна предателей и русофобов, а россия должна "перестать кормить эту страну, закрыть границы и забыть про неё".
"россия должна заботиться о своих гражданах, не тратить ресурсы на непредсказуемую Украину. Пусть они сами разбираются со своими проблемами", — отметил виртуальный жириновский.
Ранее "Телеграф" писал о том, что жириновский умер в 2022 году. При жизни скандальный политик постоянно озвучивал призывы ко вторжению в Украину.