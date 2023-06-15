Виртуальный жириновский рассказал, что ждет Украину

В россии, судя по всему, не могут жить без бреда, который при жизни нес бывший глава ЛДПР владимир жириновский. После недавних митингов у памятника политику в игре Minecraft, россияне решили "воскресить" его при помощи нейросети.

На Петербургском международном экономическом форуме-2023 (ПМЭФ) представители ЛДПР представили искусственный интеллект "Жириновский", пишут росСМИ.

Первым делом россияне спросили у жириновского из нейросети о наболевшем, а именно о том, когда закончится так называемая "спецоперация" в Украине.

В лучших традициях пропаганды компьютер голосом жириновского ответил, что она "продолжится до полного восстановления мира и безопасности русских людей".

Также ИИ заявил, что Украина полна предателей и русофобов, а россия должна "перестать кормить эту страну, закрыть границы и забыть про неё".

"россия должна заботиться о своих гражданах, не тратить ресурсы на непредсказуемую Украину. Пусть они сами разбираются со своими проблемами", — отметил виртуальный жириновский.

Ранее "Телеграф" писал о том, что жириновский умер в 2022 году. При жизни скандальный политик постоянно озвучивал призывы ко вторжению в Украину.