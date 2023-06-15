Вся ЗАЭС может сменить режим работы из-за подрыва Каховской ГЭС: что известно

Ситуация на ЗАЭС пока не критичная

После подрыва Каховской ГЭС перевод последнего "горячего" энергоблока ЗАЭС в "холодный режим" является единственным логичным решением. В Украине надеются, что глава МАГАТЭ, который 15 июня приехал на оккупированную атомную станцию, сможет убедить россиян сделать это.

Об этом сообщает Экономическая правда, ссылаясь на слова президента НАЭК "Энергоатом" Петра Котина.

По его словам, "холодный" останов — это самое безопасное состояние эксплуатации энергоблока при любых условиях. Теоретически, отмечает Котин, работники ЗАЭС могут инициировать перевод блока №5 в этот режим работы, но физически не могут этого сделать, потому что ситуацию контролируют оккупанты. При этом, по информации украинской стороны, россияне все же планируют сделать данный шаг.

Для справки: холодный останов – это безопасное состояние ядерного реактора, когда он заглушен при низком давлении и низкой температуре охлаждающей воды.

Президент "Энергоатома" говорит, что есть надежда, что миссия МАГАТЭ и непосредственно глава агентства Рафаэль Гросси смогут убедить захватчиков обеспечить перевод блока в "холодный" останов.

В свою очередь министр энергетики Герман Галущенко подчеркнул, что ситуация пока не критичная — проблема с обмелением водохранилища была бы серьезнее для ЗАЭС, если бы станция работала.

Напомним, ранее мы писали о том, что иректор "Энергоатома" Петр Котин ранее объяснил, почему воды для охлаждения ЗАЭС может хватить еще на несколько лет.

Также мы сообщали, что Рафаэль Гросси создал план для защиты ЗАЭС, состоящий из пяти принципов.