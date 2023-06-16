Готовы ли они умереть на войне? Зеленский мощно обратился к Трампу и Десантису

Зеленский считает, что россия может напасть на одну из стран НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский обратил внимания на странные заявления бывшего американского лидера Дональда Трампа и губернатора Флориды Рона Десантиса о войне на украинской земле. Оба политика выражали сомнения в том, что Вашингтон должен продолжать оказывать военную помощь ВСУ.

В интервью американскому изданию NBC наш президент предложил им самим приехать на фронт или же отправить туда своих детей.

Украинский лидер считает, что победа россии в этой кровавой войне будет шансом для оккупантов напасть на одну из стран НАТО — Польшу, Литву или Латвию.

При таком раскладе, уверен Зеленский, Штатам придется стоять перед сложным выбором – идти воевать или допустить развал Альянса.

"Готов ли сенатор или кандидат в президенты США, которые считают, что это слишком дорого, идти на войну или отправить на войну своих детей? Готовы ли они умереть?" – заявил Зеленский.

Президент Украины также добавил, что задержки в поставке вооружения предоставляют оккупантам шанс укрепить оборону, а из-за отсутствия у Украины современных истребителей теряется преимущество ВСУ и гибнут люди.

Также Зеленский сомневается в том, что Трамп сможет закончить войну в Украине за 24 часа, о чем он неоднократно говорил. Украинский лидер напомнил, что именно Трамп был президентом США, когда россияне напали на Донбасс и захватили Крым.

"Почему тогда он не сделал это раньше? Он ведь был президентом, когда на нашей земле уже шла война", – сказал Зеленский.

Как рассказывал "Телеграф", Трамп неоднократно делал провокативные заявления об Украине. Однажды он завил, что наша страна должна отдать территории россии, если та претендует на них.