"Главного удара еще не было": что думают американские генералы о контрнаступлении ВСУ

Украина начала свою атаку и достигает устойчивого прогресса

Американские генералы прогнозируют, что контрнаступление Вооруженных ВСУ займет значительное время, а главного удара украинские военные пока еще не наносили.

Так, по мнению главы Объединенного комитета начальников штабов, генерала Марка Милли, Украина непременно добьется нужного ей результата, однако всё будет не так просто. Контрнаступление может продолжаться длительное время, а заплатить за него придется высокую цену. Об этом сообщает Sky News.

Сейчас, как отмечает генерал, наступательные действия ВСУ имеют стабильный результат на своей начальной стадии.

"Украина начала свою атаку и достигает устойчивого прогресса. Это очень сложное и интенсивное сражение и, вероятно, займет значительное время и придется заплатить высокую цену", — считает Марк Милли.

В то же время бывший командующий силами США в Европе, генерал Бен Ходжес заявляет, что Украина еще не наносила главного удара. Об этом говорится на сайте Washington Post.

"Мы поймем, что главный удар начался, когда увидим крупные группировки бронетанковых войск — две-три бронетанковые бригады, атакующие в одном направлении", — заявил он.

Ходжес подчеркнул, что украинские танковые батальоны обычно состоят из 31 танка и такое же количество техники имеют мотопехотные батальоны.

"Бронетанковая бригада будет состоять из четырех или пяти танковых и бронепехотных батальонов. Таким образом, типичная украинская бригада, вероятно, будет иметь не менее 250 единиц бронетехники различных типов", — считает генерал.

На сегодняшний день еще не были замечены такие крупные бронетанковые соединения, которые выходили бы на поле боя.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что от контрнаступления ВСУ напрямую будет зависеть исход этой войны.