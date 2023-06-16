россии на них плевать: бойцы ВСУ спасли тонущих после подрыва Каховской ГЭС оккупантов (видео)

ВСУ пополнили обменный фонд пятью оккупантами, которых спасли от смерти после подрыва Каховской ГЭС

Украинские военные помогали спастись во время подрыва Каховской ГЭС не только мирным гражданам, но и вражеским солдатам, которые имеют прямое отношение к теракту. Теперь они пополнят обменный фонд Украины.

В пресс-службе ССО опубликовали кадры спасения оккупантов.

По данным наших бойцов, им поступила информация о пяти российских солдатах, которые оказались брошенными в результате затопления своих позиций и боролись за жизнь в сильном потоке воды.

Прибывшие на место украинские военные загрузили оккупантов на свои лодки. Примечательно, что в момент эвакуации другие россияне открыли огонь по нашим и своим же солдатам.

"Взорвав Каховскую ГЭС, российское командование никоим образом не учло жизнь собственного личного состава. Ведь после разлива воды десятки оккупантов остались отрезанными от большой земли на затопленных позициях на Херсонщине", — говорится в сообщении.

Во время разговора со спасенными пленными выяснилось, что они принадлежат к подразделению "Шторм Z", основу которого составляют осужденные россияне, отбывающие наказание в тюрьмах.

Ранее "Телеграф" писал, что в Европарламенте назвали виновных в подрыве Каховской ГЭС.