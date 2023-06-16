Военные назвали причину активности российских МиГов: чего добиваются оккупанты

Оккупанты взяли определенную паузу, но расслабляться не стоит

Днем 15 июня в Украине несколько раз объявляли масштабную воздушную тревогу из-за взлетов российских МиГов. Таким образом россияне пытаются измерить готовность украинского ПВО.

Об этом рассказала руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

"Анализируя вчерашнее развитие событий с воздушными тревогами, можно сказать, что подъемы МиГов — это измерение готовности противовоздушной обороны. Они (россияне — ред.), наверное, пытались понять, где и как этот уровень готовности происходит. Запустив первую волну, поняли, что не стоит", — объяснила она.

Гуменюк добавила, что сейчас оккупанты взяли определенную паузу, но они продолжат терроризировать Украину ракетами.

"Думаю, что просто было такое поддержание нервозности, поддержание напряжения. На самом деле взята определенная пауза. Это значит, что продолжение следует", — подчеркнула Гуменюк.

Напомним, вечером 15 июня тревога в Украине была объявлена дважды — она прозвучала около 15:50, отбой дали примерно через час. Вскоре тревога была объявлена снова, около 18:18.

Как сообщал "Телеграф", россияне переместили ближе к границе с Украиной дивизион ракетного комплекса "Бал". Его разместили в Брянской области, из-за чего обстрелы севера нашей страны могут усилиться.