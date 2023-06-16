путин снова "хочет" мира в Украине: у диктатора выдали новые циничные заявления о войне

В россии снова забыли, что они начали войну против Украины

В россии отметились новым циничным заявлением о войне в Украине. На этот раз там заявили, что диктатор владимир путин якобы готов поддержать всяческие идеи, которые могут привести к урегулированию ситуации.

Как сообщил во время сегодняшней пресс-конференции пресс-секретарь президента россии дмитрий песков, путин "открыт для любых контактов".

Также представитель Кремля заявил, что "украинская проблема" напрямую связана с тем, что на границе с российской федерацией находится "антирусский центр". При этом песков не стал детальней рассказывать о том, что именно он имел в виду.

"Украинская проблема может решаться разными способами, Путин поддерживает любые наборы идей для завершения конфликта", — сказал песков.

Ранее "Телеграф" писал о том, что 16 июня путин должен посетить форум в Санкт-Петербурге, в связи с чем в городе отключат мобильный интернет. Организаторы сообщили, что такие меры связаны с техническими моментами, в то время как в сети допускают, что диктатор может бояться атаки беспилотников на город во время своего выступления.