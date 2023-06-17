Американская система разминирования MICLIC помогает в контрнаступлении ВСУ: видео и характеристики

Шнур длиной до 100 метров с зарядом взрывчатки внутри выстреливается на поле и подрывается, обезвреживая мины

Украинские войска продвигаются на нескольких направлениях, освобождая от врагов нашу землю с помощью вооружения, переданного Украине западными партнерами. В сети появилось видео использования ВСУ комплекса разминирования M58 Mine Clearing Line Charge (MICLIC), который предоставили США.

Отмечается, что кадры подрыва вражеских мин M58 MICLIC сняты на Запорожском направлении.

Напомним, что впервые M58 Mine Clearing Line Charge появились в списках военной помощи США Украине 15 сентября 2022 года.

M58 MICLIC является самоходной системой разминирования на базе БТР М 113. Она предназначена для дистанционного разминирования и уничтожения линий обороны противника с помощью линейного взрывного заряда ракетного типа. Система способна создавать проходы в минных полях и заграждениях величиной 8 на 100 метров.

Фактически, это американская версия советской УР-77, имеющая аналогичный принцип действия. Шнур длиной до 100 метров с зарядом взрывчатки внутри выстреливается на поле и подрывается, обезвреживая мины. После этого по полю может передвигаться и личный состав, и техника. Общее количество взрывчатого вещества в "тросе" составляет более 1,2 тонн.

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