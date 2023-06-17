Инициатива на стороне Украины: в Минобороны сказали, чего не хватает для победы ВСУ

Все наши военные планы реализуются в соответствии с оценками, — Гаврилов

Украина перехватывает инициативу и продвигается по нескольким направлениям, а россия защищается. Однако для победы над российскими оккупантами Силам обороны необходимо дальнобойное высокоточное вооружение.

Об этом рассказал замминистра обороны Владимир Гаврилов.

"Все наши военные планы реализуются в соответствии с оценками. Главное в современной войне – это владение обстановкой, чтобы знать положение противника, а также иметь возможности наносить высокоточные удары на дальние расстояния. То есть иметь оружие, которое способно поражать противника на дальности до 200 км", – объяснил он.

Также, по словам Гаврилова, Украина все ближе к получению самолетов, которые, прежде всего, будут оборонять наше небо от российских ракет, для защиты мирных людей и гражданской инфраструктуры.

"Прошло больше года войны и мы уверены, что победим российских захватчиков вместе с нашими партнерами, которые обеспечивают нас всем необходимым", — резюмировал замминистра.

Как рассказывал Телеграф, в обеспечении Украины дальнобойным оружием есть обнадеживающие сигналы. В проект закона США о расходах на оборонные нужды в 2024 финансовом году (начинается в октябре 2023 года) заложены средства на закупку для ВСУ ракет ATACMS. Как известно, они способны наносить удары по целям на расстоянии до 300 километров.