На это уходит до 70% всех денег: украинские военные рассказали, на что тратят зарплату

Денег за закупку дронов, которые так важны в современной войне, у армии не хватает

Из-за нехватки средств у украинской армии, военнослужащие вынужденны покупать дроны и запчасти для фронтовой техники на средства из собственных зарплат.

Об этом рассказали украинские военные изданию The Guardian.

33-летний воин с позывным "Викинг" рассказал журналистам, что был ранен, когда пытался достать запчасти для машины, которую его подразделение использовало для эвакуации с поля боя.

По словам другого военного, с позывным "Швед", чей отряд 1-й украинской мехбригады находится на Запорожском направлении и использует модернизированные чешские танки Т-64 советского стандарта, работа операторов дронов частично заключается в том, чтобы действовать в тандеме с бронетехникой "как их глаза".

"Мы тратим до 70% нашей зарплаты за покупку дронов", — сказал он, подчеркнув, что прежде всего, речь идет о новых ударных дронах.

Другой военный, с позывным "Спилберг", добавил, что дроны на фронте используются как бомбардировщики, а не камикадзе, потому что нет денег, чтобы постоянно их заменять.

Журналисты резюмировали, что военные сами должны финансировать покупку дронов, так как "армия не может себе их позволить", и отметили, что это удивительно, учитывая большое значение, которое имеют дроны в полномасштабной войне.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что украинское правительство пошло навстречу волонтерам и включило дроны в список товаров, которые не облагаются налогом при благотворительной закупке.