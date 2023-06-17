Основная фаза контрнаступления ВСУ еще не началась - американский генерал

Американский генерал ожидает, что в ближайшие несколько недель мы увидим "прогрессивную динамику движения украинских сил" на фронтах

Хотя силы обороны Украины и проводят наступательные действия на определенных участках фронта, однако это еще не основная фаза контрнаступления, результатом которого будет изгнание оккупационных войск с украинской территории, включая и освобождение Крыма.

Об этом в субботу, 17 июня, в эфире "Еспресо" заявил генерал и экс-командующий Сухопутными войсками США в Европе Бен Ходжес.

"Украина ступила на путь, который приведет к освобождению Крыма и изгнанию российских войск из Украины. Так что начало контрнаступления — это важный для Украины шаг, но основная его фаза еще не началась", — подчеркнул генерал.

Он также отметил, что в настоящее время Вооруженные силы Украины давят на российскую оборону, с боями ищут слабые места, сбивают врага с толку в отношении того, где будет продолжаться основное наступление.

"Я имею в виду, что следующие несколько дней будет очень тяжело, но ожидаю, что в последующие несколько недель мы увидим гораздо больший успех и прогрессивную динамику движения украинских сил", — добавил Бен Ходжес.

Как сообщалось, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что новости с передовой в целом положительные для Украины, но очень тяжелые.