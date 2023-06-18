Прошел оба Майдана: на войне погиб украинский адвокат, без отца остались пятеро детей

В Юрия всегда была активная патриотическая позиция

В Украине продолжается полномасштабная война с россией, которая ежедневно забирает жизни наших защитников. Трагическое известие пришло в многодетную семью Юрия Сикиринского. Пятеро его детей потеряли отца.

Об этом сообщается на странице Солонковской громады.

Как стало известно, 14 июня на Бахмутском направлении погиб Юрий Сикиринский. Он был командиром отделения связи и старшим сержантом.

В мирное время герой был успешным адвокатом с активной патриотической позицией. Участник двух Майданов с 2014 года – волонтерил для войска, а с момента полномасштабного вторжения вступил в ряды Сил национальной обороны.

"Больно, что сегодня лучшие из лучших отдают жизнь ради того, чтобы у нас было мирное небо над головой. Мы будем всегда помнить цену, которую заплатил мужественный Герой Юрий за Украину. Вечное почет за подвиг и Царство Небесное Его душе", — говорится в сообщении.

У погибшего осталось пятеро детей и жена.

Напомним, ранее мы писали о том, что на фронте погиб талантливый украинский звукорежиссер.

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