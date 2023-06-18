Могут ли украинцы уйти из армии в военное время: что для этого нужно

Причины для досрочного расторжения контракта прописаны в законодательстве

Украинские военнослужащие согласно действующему законодательству имеют право на досрочное расторжение контракта в военное время.

Однако, как говорится в статье 26 Закона "О воинской обязанности и военной службе" чтобы этим правом воспользоваться им необходимо выполнить определенные условия.

Всего в Украине есть четыре причины по которой можно досрочно расторгнуть контракт:

в случае достижения предельного возраста пребывания на службе;

при получении заключения военно-врачебной комиссии о непригодности к службе со снятием с воинского учета;

в связи со вступлением в силу обвинительного приговора суда, который постановляет лишить или ограничить свободу, или же лишить воинского звания;

в связи с семейными причинами.

При этом "семейные причины", по которых можно расторгнуть контракт тоже регламентированы законодательством. К ним относятся:

воспитание ребенка до 18 лет с инвалидностью или тяжелыми болезнями;

постоянный уход за больной супругой (супругом) или ее (его) родителями, что можно подтвердить медицинским заключением;

опека за лицом с инвалидностью I или II группы в случае если они нуждаются в постоянном уходе и нет другого лица, который может это делать;

беременность для женщин-военнослужащих;

для женщин-военнослужащих воспитание ребенка в возрасте до трех лет или до шести лет, если он нуждается в продолжительном домашнем уходе

необходимость воспитывать ребенка до 18 лет одному из родителей в случае, если оба являются военнослужащими;

самостоятельное воспитание ребенка до 18 лет.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, могут ли украинцы, которых сняли с военного учета получить повестку в военкомат.