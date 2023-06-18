Могут ли украинцы уйти из армии в военное время: что для этого нужно
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Причины для досрочного расторжения контракта прописаны в законодательстве
Украинские военнослужащие согласно действующему законодательству имеют право на досрочное расторжение контракта в военное время.
Однако, как говорится в статье 26 Закона "О воинской обязанности и военной службе" чтобы этим правом воспользоваться им необходимо выполнить определенные условия.
Всего в Украине есть четыре причины по которой можно досрочно расторгнуть контракт:
- в случае достижения предельного возраста пребывания на службе;
- при получении заключения военно-врачебной комиссии о непригодности к службе со снятием с воинского учета;
- в связи со вступлением в силу обвинительного приговора суда, который постановляет лишить или ограничить свободу, или же лишить воинского звания;
- в связи с семейными причинами.
При этом "семейные причины", по которых можно расторгнуть контракт тоже регламентированы законодательством. К ним относятся:
- воспитание ребенка до 18 лет с инвалидностью или тяжелыми болезнями;
- постоянный уход за больной супругой (супругом) или ее (его) родителями, что можно подтвердить медицинским заключением;
- опека за лицом с инвалидностью I или II группы в случае если они нуждаются в постоянном уходе и нет другого лица, который может это делать;
- беременность для женщин-военнослужащих;
- для женщин-военнослужащих воспитание ребенка в возрасте до трех лет или до шести лет, если он нуждается в продолжительном домашнем уходе
- необходимость воспитывать ребенка до 18 лет одному из родителей в случае, если оба являются военнослужащими;
- самостоятельное воспитание ребенка до 18 лет.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, могут ли украинцы, которых сняли с военного учета получить повестку в военкомат.