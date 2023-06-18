Укр

Могут ли украинцы уйти из армии в военное время: что для этого нужно

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
Дата публикации
Читати українською
Автор
ВСУ Новость обновлена 18 июня 2023, 15:54
ВСУ

Причины для досрочного расторжения контракта прописаны в законодательстве

Украинские военнослужащие согласно действующему законодательству имеют право на досрочное расторжение контракта в военное время.

Однако, как говорится в статье 26 Закона "О воинской обязанности и военной службе" чтобы этим правом воспользоваться им необходимо выполнить определенные условия.

Всего в Украине есть четыре причины по которой можно досрочно расторгнуть контракт:

  • в случае достижения предельного возраста пребывания на службе;
  • при получении заключения военно-врачебной комиссии о непригодности к службе со снятием с воинского учета;
  • в связи со вступлением в силу обвинительного приговора суда, который постановляет лишить или ограничить свободу, или же лишить воинского звания;
  • в связи с семейными причинами.

При этом "семейные причины", по которых можно расторгнуть контракт тоже регламентированы законодательством. К ним относятся:

  • воспитание ребенка до 18 лет с инвалидностью или тяжелыми болезнями;
  • постоянный уход за больной супругой (супругом) или ее (его) родителями, что можно подтвердить медицинским заключением;
  • опека за лицом с инвалидностью I или II группы в случае если они нуждаются в постоянном уходе и нет другого лица, который может это делать;
  • беременность для женщин-военнослужащих;
  • для женщин-военнослужащих воспитание ребенка в возрасте до трех лет или до шести лет, если он нуждается в продолжительном домашнем уходе
  • необходимость воспитывать ребенка до 18 лет одному из родителей в случае, если оба являются военнослужащими;
  • самостоятельное воспитание ребенка до 18 лет.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, могут ли украинцы, которых сняли с военного учета получить повестку в военкомат.

Теги:
#Мобилизация #ВСУ