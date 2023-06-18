Укр

Глава разведки Эстонии рассказал, почему ВСУ не торопятся с продвижением на фронте

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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ВСУ Новость обновлена 18 июня 2023, 18:40
ВСУ

Быстрого продвижения ВСУ ждать пока не стоит

Украинские военные продолжают проводить "формирующие операции" на фронте, а потому ждать активного продвижения в течение следующей недели явно не стоит.

Как передает ERR, об этом рассказал начальник разведки Эстонии Марго Гросберг во время пресс-конференции в Минобороны страны.

"Очевидно, что инициатива находится в руках вооруженных сил Украины, а значит, они сами выбирают время, место и средства, которыми они будут атаковать подразделения противника", — сказал он.

По его словам, сейчас ВСУ занимаются проведением "формирующих операций", то есть поиском уязвимых мест в обороне противника. При этом он отметил, что с военной точки зрения медленное продвижение украинских сил выглядит логичным, поскольку россияне в течение последних девяти месяцев укрепляли свои позиции.

Гросберг добавил, что сейчас соотношение сил на фронте примерно один к одному, а потому Украина не может себе позволить проведение классической наступательной операции, чтобы избежать ненужных рисков.

Также глава разведки Эстонии отметил, что подразделения ВСУ, которые готовились к штурмовым действиям в последние пять месяцев на фронте пока замечены не были.

Он добавил, что украинские военные пока потеряли менее 10% всей поставленной западной техники, однако допустил, что потери возрастут в будущем, когда начнется более активная фаза боевых действий.

Вместе с тем, Гросберг отмечает, что ВСУ проявляют активность как на востоке, так и на юге Украины, что затрудняет прогнозирование того, где будет нанесен основной удар, да и украинское военное командование, по понятным причинам, эту информацию оглашать не будет.

"Мы не увидим наступления в течение следующих семи дней", — сказал он.

Как сообщалось ранее, глава Объединенного комитета начальников штабов США, генерал Марк Милли заявил, что Украина непременно добьется нужного ей результата на фронте, однако всё будет не так просто.

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#Украина #Контрнаступление #ВСУ