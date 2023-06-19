Еще две страны хотят привлечь к мирному саммиту Зеленского: у Ермака уже есть план

Ермак рассказал о том, кого Зеленский хочет видеть на своем мирном саммите

В команде президента Украины Владимира Зеленского работают над тем, что Бразилия и Индия присоединились к мирному саммиту украинского лидера.

В частности, о таких шагах рассказал глава Офиса президента Украины Андрей Ермак. В интервью The Wall Street Journal он отметил, что у него уже прошли переговоры с высокопоставленными чиновниками этих государств.

По данным Ермака, работа над привлечением Нью-Дели и Бразилии к мирному саммиту, который планирует провести Зеленский, продолжается.

Глава ОПУ отметил, что Украина не нуждается в посредниках, так как позиция российского диктатора владимира путина остается неизменной.

Ермак подчеркнул, что Киев должен "выиграть битву за Бразилию и Индию", которые все еще поддерживают дружеские отношения с агрессором. Для оказания влияния на южноамериканское государства глава ОПУ предложил организовать визиты в Киев знаменитостей из Латинской Америки. Ермак считает, что отличной идеей будет приезд популярного колумбийского певца Малумы, у которого десятки миллионов подписчиков в соцсетях.

"Я с ним не знаком, так как его музыка не в моем вкусе. Но он нам нужен", – сказал Ермак.

Напомним, что в планах Зеленского провести саммит по миру в Украине в июле 2023 года.

Ранее "Телеграф" писал о том, что Бразилия уже выдвигала предложения мирить Украину с россией при посредничестве Китая.