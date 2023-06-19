Помощь Украине не понадобилась бы: у Зеленского назвали 6 ошибок Запада в отношении россии

Не проигравшая россия продолжит быть угрозой миру

Стол переговоров, за который Украину затягивают различные страны, является неприемлемым сценарием для нашей страны. В этой войне может быть только так: одна страна выиграла, другая проиграла.

Об этом заявил советник главы ОП Михаил Подоляк в интервью "РБК-Украина".

По его мнению, давать Украине оружие, чтобы "усиливать позицию на переговорах" — это ошибка Запада, как и те, которые он делал еще до вторжения россии:

"Во-первых, не нужно нам давать что-либо, а нужно было выполнять гарантии безопасности в рамках Будапештского меморандума.

Во-вторых, не нужно было поощрять россию, которая демонстративно в Грузию зашла, в Сирию зашла, в Украину первый раз зашла, не нужно было поощрять россию нарушать международное право.

В-третьих, не нужно было делать из россии страну-монополиста энергетического в Европе.

В-четвертых, не нужно было давать возможность россии доминировать в международных институтах.

В-пятых, не нужно было давать россии построить гигантскую пропагандистскую сеть, прежде всего, на Глобальном Юге, Латинской Америке, в Африке.

В-шестых, не нужно было давать россии возможность использовать разные режимы на разных территориях, в разных регионах с точки зрения террористической активности и так далее", — говорит Подоляк, добавляя, что

"Если вы это не готовы были понять, осознать и сделать, то уж давайте вы все же не просто "даете что-нибудь" Украине. А давайте вы дадите возможность Украине поставить правильные акценты в историческом процессе, когда виновный, а в данном случае россия, должен отвечать за преступления в полном объеме".

Подоляк считает, что если россию сейчас не поставить на место, то она и дальше будет представлять угрозу для всего цивилизованного мира.

"Не хотите воевать? У меня тогда вопрос: а почему не проигравшая войну россия не захочет реализовать свои амбиции на других территориях, в других регионах? Почему она должен не финансировать террористические группировки, не финансировать государственные перевороты в других странах, не финансировать миграционные кризисы, продовольственные кризисы? Почему страна, на фоне огромного количества военных преступлений, должна вести себя иначе?", — сказал советник главы ОП.

Напомним, ранее мы писали о том, что Италия заговорила о переговорах Украины и россии, но у Зеленского жестко ответили.

Также мы сообщали о том, какими могут быть переговоры с путиным.