Помощь Украине не понадобилась бы: у Зеленского назвали 6 ошибок Запада в отношении россии
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Не проигравшая россия продолжит быть угрозой миру
Стол переговоров, за который Украину затягивают различные страны, является неприемлемым сценарием для нашей страны. В этой войне может быть только так: одна страна выиграла, другая проиграла.
Об этом заявил советник главы ОП Михаил Подоляк в интервью "РБК-Украина".
По его мнению, давать Украине оружие, чтобы "усиливать позицию на переговорах" — это ошибка Запада, как и те, которые он делал еще до вторжения россии:
- "Во-первых, не нужно нам давать что-либо, а нужно было выполнять гарантии безопасности в рамках Будапештского меморандума.
- Во-вторых, не нужно было поощрять россию, которая демонстративно в Грузию зашла, в Сирию зашла, в Украину первый раз зашла, не нужно было поощрять россию нарушать международное право.
- В-третьих, не нужно было делать из россии страну-монополиста энергетического в Европе.
- В-четвертых, не нужно было давать возможность россии доминировать в международных институтах.
- В-пятых, не нужно было давать россии построить гигантскую пропагандистскую сеть, прежде всего, на Глобальном Юге, Латинской Америке, в Африке.
- В-шестых, не нужно было давать россии возможность использовать разные режимы на разных территориях, в разных регионах с точки зрения террористической активности и так далее", — говорит Подоляк, добавляя, что
"Если вы это не готовы были понять, осознать и сделать, то уж давайте вы все же не просто "даете что-нибудь" Украине. А давайте вы дадите возможность Украине поставить правильные акценты в историческом процессе, когда виновный, а в данном случае россия, должен отвечать за преступления в полном объеме".
Подоляк считает, что если россию сейчас не поставить на место, то она и дальше будет представлять угрозу для всего цивилизованного мира.
"Не хотите воевать? У меня тогда вопрос: а почему не проигравшая войну россия не захочет реализовать свои амбиции на других территориях, в других регионах? Почему она должен не финансировать террористические группировки, не финансировать государственные перевороты в других странах, не финансировать миграционные кризисы, продовольственные кризисы? Почему страна, на фоне огромного количества военных преступлений, должна вести себя иначе?", — сказал советник главы ОП.
Напомним, ранее мы писали о том, что Италия заговорила о переговорах Украины и россии, но у Зеленского жестко ответили.
Также мы сообщали о том, какими могут быть переговоры с путиным.