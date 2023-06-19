Зеленский провел заседание Ставки: две темы, и обе военные

Военно-политическое руководство страны обсудило ситуацию на фронтах

Президент Украины Владимир Зеленский провел очередную Ставку верховного главнокомандующего. На заседании сосредоточились на двух темах: на фронте и бригадах наступления.

Об этом говорится в Telegram-канале главы государства.

Сообщается, что на Ставке докладывали Сырский (командующий Сухопутными войсками), Тарнавский (командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия"), Залужный (главнокомандующий ВСУ) и Буданов (начальник ГУР МО). Они рассказали об оперативной обстановке, обеспечении боеприпасами и дали прогноз действий противника на ближайшее время.

Министр МВД Клименко отчитался о подготовке бригад Нацгвардии и пограничников, обеспечении их техникой и всем необходимым для выполнения боевых задач.

Напомним, что обстановка на фронте стала главной темой обсуждения и для прошлого заседания Ставки. Тогда Зеленскому доложили о позитивных моментах некоторых контрнаступательных действий ВСУ.

Ранее мы сообщали, что по информации иностранных аналитиков, сейчас Вооруженные силы Украины развивают контрнаступление на одном из направлений.