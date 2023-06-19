россия запустила ракеты по Украине: что известно на данный момент

Половина Украины "красная" на карте тревог

Днем 19 июня в ряде украинских областей был объявлен сигнал воздушной тревоги. Военные предупредили граждан об угрозе запуска ракет со стороны оккупантов.

Информацию об этом опубликовали в Telegram-канале Воздушных сил ВС Украины.

"Внимание! Вероятность пусков крылатых ракет Х-22 с акватории Азовского моря высока. Оставайтесь в укрытиях!", — говорится в сообщении.

Спустя несколько минут было сообщено о пусках ракет.

В то же время профильные Telegram-каналы пишут, что четыре борта Ту-22м3 пролетают акваторию Азовского моря возможный залет на боевую позицию для пусков по Днепру/Запорожью. Пуски не зафиксированы.

В 14:23 в неофициальных телеграм-каналах появились, что воздушное пространство чисто, а борты стратегической авиации покидают Азовское море. Сообщается, что россияне запускали "обманки".

В 14:48 в Воздушных силах ВС Украины сообщили об отбоях тревоги.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в ночь на 19 июня в Одессе раздались взрывы. В ОВА отметили, что по городу было выпущено сразу четыре ракеты "Калибр". К счастью, их удалось ликвидировать.