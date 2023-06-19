Бойцы ВСУ поразили западных инструкторов: "Никогда в жизни такого не видели, как они это делают?"

Украинские военные быстро обретают навыки использования западной техники

Партнеры Украины в восторге от того, как наши военные проходят обучение на технике, которую передают ВСУ с Запада. В частности, их приятно удивила работа украинских воинов с танками Leopard 2.

Об этом в интервью "Украинской правде" рассказал спикер Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук.

По его словам, западные инструкторы выразили восхищение действиями наших защитников. Они признались, что "не видели в жизни таких высокомотивированных ребят".

"И когда наши работают на Leopadr 2, и рекорд этой страны по смене двигателя всю жизнь был 16 минут, а наши после второго раза за 11 минут меняют, то инструкторы не знают, как мы это делаем", — отметил спикер украинского парламента.

По словам Стефанчука, сейчас важно, чтобы эти инструкторы и другие люди, работающие с украинскими бойцами, попытались чаще говорить на военном уровне о готовности Украины вступить в НАТО.

Ранее "Телеграф" писал о том, как будет проходить обучение украинских пилотов на F-16. Первый этап проведут в Великобритании, а остальные страны остаются в очереди.