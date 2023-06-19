Что-то старое, а что-то и вовсе не дошло: Украине за её деньги присылали непригодное оружие - NYT

На конец прошлого года Киев заплатил поставщикам оружия более 800 миллионов долларов

Некоторые виды вооружений, которые купила Украина у союзников, так и не дошли до фронта. Одни из них просто не были поставлены, а другие были настолько старыми, что годились только для "технического каннибализма".

Об этом сообщает NYT, ссылаясь на украинские правительственные документы.

По данным журналистов, по состоянию на конец прошлого года Киев заплатил поставщикам оружия более 800 миллионов долларов за контракты, которые остались полностью или частично невыполненными.

Два человека, участвовавших в закупке оружия Украиной, заявили, что часть пропавшего оружия в конечном итоге была доставлена, а в других случаях посредники вернули деньги. Но по состоянию на начало весны 2023 года сотни миллионов долларов были выплачены, в том числе государственным компаниям, за оружие, которое так и не было получено.

"У нас были случаи, когда мы платили деньги и не получали", — сказал заместитель министра обороны Украины Владимир Гаврилов, занимающийся закупками вооружений.

В материале отмечается, что процесс вооружения Украины происходил настолько поспешно, что подобные проблемы в закупках просто неизбежны. Общая сумма купленного Украиной оружия за свой счет составляет миллиарды долларов.

"Многие поставки западных союзников связаны с современным оружием, таким как американские системы ПВО, которые доказали свою высокую эффективность против российских беспилотников и ракет. Но в других случаях союзники предоставили накопленное оборудование, которое в лучшем случае нуждалось в капитальном ремонте", — говорится в статье.

Из-за этого, утверждают журналисты, около 30% украинского арсенала постоянно находится в ремонте — высокий показатель для армии, которой нужно любое оружие для развития контрнаступления.

При всем вышесказанном отмечается, что украинские чиновники в основном воздерживались от жалоб на сломанную технику, чтобы не смущать своих благодетелей.

"У некоторых гаубиц были проблемы с качеством, но мы должны помнить, что это был подарок", — сказал Гаврилов.

Однако, по словам другого высокопоставленного украинского чиновника, правительство в Киеве устало от того, что ему говорят, что у него достаточно западного оружия, когда какое-то из них поступает в плохом или непригодном для использования состоянии, выведенное из боевого состава и разобранное на запчасти.

Напомним, что ошибки из-за массовых поставок оружия в Украину приводят не только к плохим последствиям. Так, например, по подсчетам Пентагона, Америка переоценила стоимость военной помощи для Украины в 3 млрд долларов. А это может означать, что нашей стране докупят оружия на эту сумму.