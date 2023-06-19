"Вторая армия мира" оказалась пшиком: военный авторитет россии рухнул в глазах Китая

Хотя россия вложила в свою армию огромные суммы, в итоге она оказалась слабее, чем ожидал Китай

Высокопоставленный полковник Народно-освободительной армии КНР Чжоу Бо заявил, что из-за того, что "вторая армия мира" оказалась слабее, чем о себе заявляла, военный имидж и авторитет россии упали в глазах Китая.

Об этом пишет The Wall Street Journal, ссылаясь на слова Чжоу Бо, который сейчас занимает должность старшего сотрудника Университета Цинхуа.

За последнее десятилетие россия вложила в свою армию порядка 20 трлн рублей, но по итогу она оказалась слабее, нежели ожидал Пекин.

"Военный имидж и авторитет России рухнули", — сказал Чжоу.

Отмечается, что громкие заявления рф о блицкриге "Киев за три дня" оказались лишь пустым звуком, а на деле российские оккупанты вынуждены были отступить. А сейчас, на втором году полномасштабной войны, захватчики уступают ВСУ Херсонщину, потеряв при этом ее областной центр.

По оценкам западных экспертов, российские потери перевалили уже за 200 тысяч человек. При этом первые 100 тысяч своих "воинов" россия потеряла за последние полгода.

Чжоу Бо считает, что планы рф относительно этой войны не совпадают с реальностью.

"Это превратилось в войну, которую они не ожидали", — подчеркнул он.

Полковник также высказался насчет путина, говоря, что тот не может проиграть войну, потому как ему придется оправдываться перед своим народом.

"Президент путин не может позволить себе проиграть войну. Иначе как он объяснит, зачем погибли все эти люди. Ему нужно чем-то оправдать все это", — рассуждает Чжоу.

При этом старший сотрудник Университета Цинхуа сомневается в том, что Запад сможет оказывать военную поддержку Киеву, если россии удастся затянуть войну.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в мае представитель правительства Китайской Народной Республики Ли Хуэй встретился с Владимиром Зеленским и заявил, что Китай будет помогать Украине в рамках своих возможностей.