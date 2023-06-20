Почему не сбили"Шахеды", которые летели на Львов: в ВСУ дали ответ

Ночью мобильным огневым группам со стрелковым оружием небольшого радиуса сложно сбивать вражеские дроны

Во время ночной атаки вражеские дроны-камикадзе смогли атаковать Львов, повредив в городе объект критической инфраструктуры, потому как Украине не хватает средств противовоздушной обороны, чтобы полностью закрыть небо.

Об этом сегодня, 20 июня, рассказал спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат в эфире Радио Свобода.

"Кто летал по Украине самолетом, смотрел из окошка, мог увидеть, какое у нас прекрасное и большое государство. И покрыть все направления теми системами, которые сегодня есть, зенитно-ракетными комплексами – большого и среднего радиуса действия – невозможно. Сегодня ПВО размещено там, где это наиболее нужно, защищая крупные города, инфраструктурные объекты, объекты атомной энергетики и линию фронта… Не хватает банально средств ПВО, и это еще мягко говоря, чтобы покрыть Украину колпаком, как это сделало государство Израиль", — объяснил он.

Юрий Игнат подчеркнул, что оккупанты атакуют нашу страну дронами в ночное время, а потому мобильным огневым группам со стрелковым оружием небольшого радиуса сложно сбивать "Шахеды". Вместе с тем захватчики специально запускают беспилотники вдоль русел рек, меняя маршруты, чтобы их было сложнее уничтожить.

По его словам, устаревшие советские истребители, которые стоят на вооружении украинской армии не слишком эффективны в борьбе с "Шахедами". Однако даже с ними украинские летчики все же сбивают часть воздушных целей.

"Истребители 70-х годов не способны эффективно уничтожать. Летчики способны, делаем все возможное, и есть коэффициент ущерба, есть какой-то результат. Но этого недостаточно, потому что техника морально устарела. Не видит тот радар. Невозможно этим вооружением эффективно их уничтожать. Делаем все возможное, но нужны F-16", – сказал Игнат.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в ночь на 20 июня россияне атаковали Украину дронами-камикадзе. В целом враг выпустил 30 "Шахедов" и практически все из них удалось сбить.