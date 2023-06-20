Были только живые цветы: в Киеве простились с известным звукорежиссером, погибшим на войне (репортаж)
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Талантливый звукорежиссер погиб на войне с русским агрессором.
Во вторник, 20 июня, в Киеве на Майдане Незалежности попрощались со звукорежиссером и украинским военнослужащим Иваном Шульгой. О гибели бойца на фронте стало известно 16 июня.
Коллеги и друзья вспоминают Ивана как талантливого и профессионального звукорежиссера. Он являлся большим патриотом своей страны и защитником ее будущего.
С началом полномасштабного вторжения он покинул съемочную площадку, чтобы защищать страну на поле боя.
Проститься с погибшим Героем пришли родные, друзья, коллеги и собратья. Церемония прощания началась в 10:00 у стелы. Все собравшиеся принесли живые цветы и стоя на коленях, провожали воина в последний путь.
Похоронят погибшего на Берковецком кладбище (Аллея Героев).
На церемонии прощания побывал фотокорреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов.
С 2015 года Иван Шульга был частью командыStarlightMedia. Он работал на популярных проектах СТБ: "МастерШеф", "Зважені та щасливі", "Хата на тата", "Сюрприз-Сюрприз", "Світами за скарбами".
По данным ИМИ, Иван Шульга стал 63-м медийщиком, погибшим в Украине в результате российской вооруженной агрессии.
Герою было 34 года. У него остались жена и 9-летний сын.
Напомним, 11 июня стало известно, что на войне с российским агрессором погиб болельщик киевского "Динамо" Максим "Кинжал" Бурдусь. А в селе Дунаец Глуховской общины проводили в последний путь защитника Александра Примачко, потерявшего на войне своего брата.