Были только живые цветы: в Киеве простились с известным звукорежиссером, погибшим на войне (репортаж)

Талантливый звукорежиссер погиб на войне с русским агрессором.

Во вторник, 20 июня, в Киеве на Майдане Незалежности попрощались со звукорежиссером и украинским военнослужащим Иваном Шульгой. О гибели бойца на фронте стало известно 16 июня.

Коллеги и друзья вспоминают Ивана как талантливого и профессионального звукорежиссера. Он являлся большим патриотом своей страны и защитником ее будущего.

С началом полномасштабного вторжения он покинул съемочную площадку, чтобы защищать страну на поле боя.

Проститься с погибшим Героем пришли родные, друзья, коллеги и собратья. Церемония прощания началась в 10:00 у стелы. Все собравшиеся принесли живые цветы и стоя на коленях, провожали воина в последний путь.

Похоронят погибшего на Берковецком кладбище (Аллея Героев).

На церемонии прощания побывал фотокорреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов.

Иван Шульга погиб на фронте 14 июня

На прощание с Героем принесли только живые цветы

Прощание с Иваном Шульгой прошло на Майдане Незалежности

Воина встречали, стоя на коленях

За гробом шла жена

С 2015 года Иван Шульга был частью командыStarlightMedia. Он работал на популярных проектах СТБ: "МастерШеф", "Зважені та щасливі", "Хата на тата", "Сюрприз-Сюрприз", "Світами за скарбами".

По данным ИМИ, Иван Шульга стал 63-м медийщиком, погибшим в Украине в результате российской вооруженной агрессии.

Герою было 34 года. У него остались жена и 9-летний сын.

Погибшему было всего 34 года

Провести в последний путь защитника пришли родные и друзья

Прощание с Иваном Шульгой состоялось на Майдане Незалежности

Напомним, 11 июня стало известно, что на войне с российским агрессором погиб болельщик киевского "Динамо" Максим "Кинжал" Бурдусь. А в селе Дунаец Глуховской общины проводили в последний путь защитника Александра Примачко, потерявшего на войне своего брата.