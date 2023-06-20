Жителей одной из областей атаковали российские боты: хотят всю информацию о ВСУ (фото)

Атака началась еще в первой половине дня

Российские хакеры продолжают совершать "набеги" на Украину. В этот раз под атакой киберпреступников оказалось Запорожье. Жители областного центра и области массово получают сообщения с призывом предать ВСУ.

Об этом сообщает "Телеграф".

Как стало известно, атака началась еще в первой половине дня. Сообщения с неизвестного номера, подписанного как "Krayina", уже получили десятки абонентов разных сотовых операторов. В нем преступники предлагают обменивать информацию о ВСУ на деньги.

Вот такие сейчас сообщения получают жители Запорожья:

Также "Телеграфу" стало известно, что атака распространяется на всю область. Так, например, житель оккупированного Мелитополя, который был вынужден покинуть родной город из-за российской агрессии, получил аналогичное сообщение, будучи в Германии.

"Получил интересное смс в Германии. Предлагают Родину продать от 15 до 5000$. Предоставить информацию о ВСУ", — пишет волонтер Валерий Газаев.

В сообщении хакеры рассказывают о "братских народах" и призывают сдавать местоположение "натовской техники" за вознаграждение.

Можно предположить, что активность вражеских ботов связана с контрнаступлением ВСУ, которое в настоящий момент идет в регионе.

Впрочем, волонтер не расстерялся и ответил россиянам как положено. Отметим, что "Телеграф" не рекомендует своим читателям переходить по таким ссылкам.

Напомним, ранее мы писали о том, что российские хакеры слили в сеть данные одного из своих лидеров.

Также мы сообщали, что хакеры "подкорректировали" заказ российского волонтера и заменили дроны на фаллоимитаторы.