На Западе признали, что Украина выиграла "битву за борщ"

Признание борща исконно украинским блюдом стало важной культурной победой Украины в войне против россии. Это первое "контрнаступление", которое совершила наша страна, заставив путина проиграть даже тут.

Об этом пишет Bloobmerg накануне объявления результатов престижного мирового рейтинга "The World’s 50 Best Restaurants 2023".

Журналисты издания вспомнили, как год назад ЮНЕСКО таки признало борщ украинским и поставило точку в многолетних баталиях между рф и Украиной.

"Менее чем через два месяца после того, как в 2022 году владимир путин вторгся в Украину, ЮНЕСКО экстренно признало борщ украинским. Первое успешное контрнаступление Киева было культурным. москва была в состоянии апоплексии", — говорится в материале.

Там отметили, что еда часто используется для формирования более широкой идентичности. Например, пицца и паста ассоциируются с Италией, суши и рамен — с Японией, хамон с Испанией и так далее. Эти фирменные национальные блюда настолько переплетены с самобытностью стран их происхождения, что стали стимулом для патриотизма. Так произошло и с нашим блюдом.

"Традиционный свекольно-красный суп когда-то с удовольствием ели все бывшие советские жители, но путин заставил россию проиграть", — отметили на Западе.

Отметим, что для тех у кого разыгрался аппетит во время прочтения данной новости у "Телеграфа" есть величественный рецепт борща по-киевски.

Ранее мы писали о том, что украинский борщ вошел в топ-3 вкуснейших первых блюд мира по версии CNN.