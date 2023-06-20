"Слепые" и "чистые" от коррупции – СМИ рассказали, как НАПК может оставить ВСУ без разведывательных дронов

Из-за действий НАПК ВСУ могут остаться без разведывательных дронов "Мавик-3"

Почти одновременно с началом контрнаступления ВСУ, 5 июня, Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) внесло компании Hikvision и Dahua – двух китайских производителей оборудования для видеонаблюдения – в перечень международных спонсоров войны. На самом деле это означает, что эти две компании больше не могут поставлять в Украину свою продукцию.

Но, как сообщает издание Lenta.ua, это может "ослепить" разведку ВСУ, ведь пожалуй 90-95% самых массовых разведывательных дронов ВСУ сейчас – это "Мавик-3". А 95% поставок видеокамер в подразделения ВСУ от волонтеров для оборудования этих беспилотников – это Hikvision и Dahua, подчеркивают журналисты.

Разведывательные дроны – это расходный материал, и их потеря на войне обычное дело, но благодаря решению НАПК теперь будет очень сложно заменить наиболее доступные БПЛА "Мавик-3" (стоимость до 100 тысяч гривен) и оборудовать их новой аппаратурой.

Более того, единственная интеграционная платформа региональных систем видеонаблюдения Национальной полиции из 7,7 тыс. видеокамер построена на решении Hikvision. Аппаратура этой компании обеспечивает жизнедеятельность системы защиты объектов критической инфраструктуры, охраны сухопутной границы и береговой зоны строится на оборудовании Hikvision. Более того, видеокамеры компании-"спонсора войны" (по версии НАПК) являются ключевым элементом защиты правительственного квартала.

В то же время, как напоминает издание, есть в этой истории и важный геополитический момент — в последнее время отношения между Китаем и США потеплели, о чем говорит хотя бы визит в Китай Госсекретаря США Энтони Блинкена. Украина же делает шаг к ухудшению и без того непростых отношений с Пекином.

Но как подчеркивает автор статьи, главное не отношения между КНР и Украиной или США, а деньги, ведь отказ от аппаратуры китайских компаний, что в среднем в 4 раза дешевле других аналогов, поднимает вопрос ее замены. Только в проекте "Безопасный город" нужно заменить до 90% камер из 21,5 тыс., которые относятся к оборудованию производства Hikvision.

По данным Lenta.ua, лоббирует отказ от китайского оборудования и закупку по более высоким ценам бывшая сотрудница Антимонопольного Комитета Украины Агия Загребельная, возглавляющая сейчас в НАПК направление минимизации коррупционных рисков в санкционной политике.

Как говорят источники издания, из АМКУ госпожа Загребельная ушла из-за решения суда о совершении коррупционного правонарушения, согласно которому ей запрещено 3 года занимать государственные должности. И когда этот срок истек уволенный за коррупцию человек отвечает за борьбу с коррупцией в НАПК.

Есть у госпожи Загребельной и финансовый интерес, так как утверждает Lenta.ua, еще во время работы в АМКУ она брала 2% отката за победу в тендере, сумма которого составляет не менее 30 млн грн. А бенефициаром решения НАПК журналисты назвали владельца компании "Айкю Дистрибуция" Антона Мешкова, уехавшего из Украины за считанные недели до начала большой войны.

"Собственно в этой истории торчат корпоративно-коррупционные уши. Так, при обосновании решения НАПК о внесении Hikvision и Dahua в перечень международных спонсоров войны в качестве примера был приведен факт, что аналогичные бренды Axis, Hanwha, Milestone ушли с российского рынка. Этот список странным образом совпадает со списком партнеров того же "Айкю Дистрибуция"", — пишет издание.

В качестве резюме авторы расследования предполагают, что решение НАПК приведет не только к проблемам с Китаем, но и к необходимости сменить оборудование на объектах безопасности, что потребует много денег. А главное – на кону жизни бойцов ВСУ, которые могут остаться без "глаз" разведки во время долгожданного контрнаступления.