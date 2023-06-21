ВСУ продолжают наступление, враг перебрасывает силы: свежие карты боев

ВСУ имеют успехи в контрнаступательных действиях

Наиболее тяжелые бои на фронте сейчас идут на границе между Донецкой и Запорожской областями, где наши защитники продолжают продвижение, освобождая новые населенные пункты.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW) за минувшие сутки.

Бои в Луганской и Харьковской областях

Враг продолжает вести активные попытки штурма в районе Кременной, но успехов противник пока не имеет. Здесь россияне используют штурмовые подразделения "Шторм-З", в состав которых входят заключенные и бывшие пленные.

Бои в Луганской и Харьковской областях

Аналитики считают, что переброска на это направление боевиков данного подразделения может говорить о желании врага добиться успеха в наступательных действиях.

Бои на Донбассе

20 июня с обеих сторон противостояния здесь продолжались наземные атаки вблизи Бахмута. В частности, враг безуспешно пытался атаковать в районе Орехово-Василовки (11 км северо-западнее Бахмута).

Бои за Бахмут

В течение минувших суток в Бахмуте произошло три боевых столкновения. По данным российских источников, украинская армия смогла продвинуться на 1,5 км от Клещеевки.

Бои за Донбасс

В то же время враг продолжал наземные атаки на линии Авдеевка-Донецк.

Бои на Юге Украины

Наши военные продолжают наступление на административной границе между Запорожской и Донецкой областями. Россияне сообщали, что ВСУ продвинулись 200 метров юго-восточнее Великой Новоселки, также была информация об успехах наших военных на рубеже Новоданиловка-Работино.

Бои на Юге Украины

В сводках русских военкоров была информация, что оккупанты якобы отбили Пятихатки. По другой информации из российских источников, пока село не контролируют ни украинские, ни российские войска. Официальных данных об этом не поступало.

По данным ГУР, оккупанты начали минировать дополнительные территории на ЗАЭС, чтобы сорвать контрнаступление ВСУ.

Бои на Юге Украины

Украинские силы продолжают наносить удары по тыловым позициям врага на юге Украины и Крыму.

Ранее "Телеграф" писал о том, что в Украине и мире наблюдаются завышенные ожидания от контрнаступления ВСУ.