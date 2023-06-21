Подножка от Китая: как в Пекине отреагировали на африканский "мирный план"

Пекин готов работать со всеми сторонами

Китай высоко оценивает усилия африканских страны, лидеры которых с рабочим визитом были в Киеве, направленные на мирное урегулирование полномасштабной войны в Украине.

Об этом в ходе пресс-конференции сообщила спикер МИД Китая Мао Нин. По ее словам, усилия делегации отражают общий призыв международного сообщества к прекращению боевых действий.

"Факты показали, что война и санкции не решат ни одной проблемы; диалог и переговоры — единственный реальный выход", — считает представитель МИД Китая.

Мао Нин также подчеркнула, что Пекин в свою очередь готов работать со всеми сторонами, в том числе и с африканскими странами, для "создания благоприятных условий для политического урегулирования украинского кризиса".

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 16 июня Киев посетила африканская делегация, в том числе президенты ЮАР, Замбии, Сенегала и премьер Египта. Визит лидеров стран Африки проходил на фоне ракетной атаки по украинским городам. Однако позже реакция делегации на происходящее окажется довольно странной.

В ходе встречи с президентом Владимиром Зеленским лидер Южной Африки представил "мирный план" для Украины, состоящий из десяти пунктов. Глава нашего государства тем временем предложил лидерам присоединиться к украинской формуле мира.

Далее делегация отправилась в россию, где у нее состоялась встреча с российским диктатором владимиром путиным.