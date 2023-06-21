Речь идет о миллиардах: Великобритания объявит о мощном пакете помощи Украине

Украина получит мощный пакет помощи от западных партнеров

21 июня в Великобритании, где хотят заставить россию заплатить за восстановление Украины, объявят о предоставлении Киеву большого пакета финансовой помощи. В частности, в него войдут 3 миллиарда долларов кредитных гарантий от Всемирного банка. Данные средства должны помочь в укреплении экономической стабильности нашей страны.

Об этом сообщили в пресс-службе британского правительства.

О новом пакете помощи собираются объявить во время сегодняшней конференции по восстановлению Украины, которая пройдет в Лондоне.

По данным британского правительства, выделенные средства должны пойти на жизненно важные государственные услуги, среди которых содержание школ и больниц.

"Это первый двусторонний пакет многолетней финансовой помощи, который предоставляет страна G7. Это доказывает непоколебимую приверженность Великобритании к Украине, как сейчас, так и в будущем", — говорится в сообщении.

Ожидается, что невоенная помощь от британцев будет превышать 4,7 миллиарда фунтов стерлингов, включая 4,1 миллиарда фунтов стерлингов фискальной поддержки и 640 миллионов фунтов стерлингов двусторонней помощи.

В правительстве Великобритании добавили, что получили мощный сигнал от крупнейших компаний, которые готовы поддержать восстановление и реконструкцию Украины после войны.

Ранее "Телеграф" писал о том, что в США переоценили помощь Украине.