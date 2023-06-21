Это не голос Ани Лорак? Белорусские пограничники снова пытались переманить украинцев (видео)

Белорусские пограничники нарываются на новый троллинг от украинцев

Белорусские пограничники, которых недавно послали вслед за русским кораблем, начали транслировать новое послание нашим защитникам на границе. На этот раз они решили "заманить" украинских пограничников водкой.

Соответствующие кадры с одного из пунктов пропуска на белорусско-украинской границе активно распространяются в сети.

"Товарищи украинцы, уделивши внимание борщу, салу и хлебу, мы не имеем никакого морального права не поговорить с вами о водке. Водка – это водка", — передает женский голос украинским защитникам.

В своей речи белорусы также пытались донести до украинских пограничников, что водка является действенным средством для снятия стресса и "правильным и необходимым спутником неотвратимой украинской победы".

В комментариях к публикации пользователи выразили мнение, что белорусы перепутали украинцев с россиянами, так как именно последние являются ценителями водки. Также в сети пошутили, что голос читающей послание женщины похож на голос скандальной певицы Ани Лорак.

В то же время наши пограничники уже привыкли к таким провокациям со стороны белорусов. Украинская сторона спокойно на это реагирует и даже успевает подшучивать над ними. В частности, недавно на белорусов скидывали картошку с дронов, о чем рассказал один из бойцов ВСУ.

"Телеграф" также сообщал, что недавно белорусы уже обижались на жесты наших солдат на границе.