Буданов отряхнулся, надел фуражку и сказал "все в порядке": СМИ о том, как россияне били по зданию ГУР

В последний раз оккупанты атаковали штаб-квартру ГУР 29 мая

Глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов появился на публике, опровергнув российские фейки о его гибели. Россияне не только очень хотели бы уничтожения главного разведчика Украины, но и дважды атаковали ракетами здание ГУР в Киеве – в марте 2022-го и в мае 2023 года.

По словам разведчиков, в марте 2022 года атака россии на штаб-квартиру ГУР на Рыбальском острове в Киеве "парализовала многих", пишет The Economist.

"Офицеры вспоминают террор, когда падали ракеты, вылетали окна и обрушились полуразрушенные здания. Люди, ожидавшие в приемной встречи со своим шефом, упали на пол", – сказано в статье.

Вскоре, рассказали разведчики, открылась дверь и к ним со словами "Все в порядке" вышел Кирилл Буданов.

"Он отряхнулся от пыли, надел фуражку и вышел на улицу, чтобы осмотреть повреждения", – рассказал один из неназванных офицеров.

29 мая 2023 года россияне атаковали офис ГУР баллистическими и крылатыми ракетами, а также дронами. Ракеты чуть не попали в офис и соседний автомобильный мост, а беспилотники зацепили другое здание. В тот день над Киевом и областью сбили все 11 запущенных оккупантами ракет.

Именно после этого российская пропаганда начала активно продвигать фейк о том, якобы ракета попала в здание ГУР, что привело к "серьезному ранению" Буданова. Россияне распространяли выдумки, якобы его "вывезли вертолетом на военную базу в польском Жешуве, туда за ним специально прилетал эвакуационный американский борт, который доставил в Германию".

Однако, к счастью, Кирилл Буданов жив и здоров — разве что поменял прическу, а в подтверждение этого появились его свежие фото.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как начальник украинской разведки отреагировал на выдумки рф о своей "гибели". Он заявил, что относится к российским фейкам с юмором и пошутил на эту тему.