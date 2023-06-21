Буданов ведет переговоры с пригожиным и не только? Что узнал The Economist

Кирилл Буданов может контактировать с главой российской частной военной компании "Вагнера"

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов, которого пытались уничтожить российские оккупанты, играет важную роль в "закулисных" переговорах, в том числе и с главарем ЧВК "Вагнера".

Об этом пишет издание The Economist.

"Считается, что генерал Буданов, доверенное лицо президента (в правительстве называют их единомышленниками), играет все более важную роль в "закулисных" мирных переговорах", — говорится в сообщение.

Также ссылаясь на собственные источники издание пишет, что Буданов якобы ведет секретные переговоры с китайцами и контактирует с главой российской частной военной компании "Вагнера", которая набирает на войну в Украину наемников из тюрем в россии.

Напомним, ранее мы писали о том, что российские оккупанты начали распускать фейки о якобы смерти Кирилла Буданова, говоря, что он погиб во время ракетного удара. При этом распространители дезинформации сделали вброс якобы от сайта "Телеграф", используя его стилистику. Однако уже 20 июня Буданов появился на публике и развеял все фейки о своей смерти.