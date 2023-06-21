"Говорю как глава разведки": Буданов оценил опасность применения россией ядерного оружия

Мнение главного разведчика Украины базируется на девятилетнем опыте войны Украины с рф

После заявлений президента США Джо Байдена о том, что ядерная опасность со стороны россии является реальной, этот вопрос снова попал под пристальное внимание. Руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов считает, что рф не нанесет ядерный удар по Украине, несмотря на угрозы.

Об этом он сказал в комментарии The Economist.

Буданов подчеркнул, что девять лет войны россии против Украины дают ему возможность реально оценить угрозы применения ядерного оружия москвой.

"Как руководитель разведки я прямо говорю, что этого не произойдет. При всей моей неприязни к рф, идиотов в руководстве там не так много", — заявил он.

Главный разведчик Украины также назвал условия завершения войны, которую россия ведет против Украины.

"Или все выйдут из войны одновременно или одна сторона проигрывает, а другая выиграет. Других вариантов нет", — резюмировал Буданов.

Как сообщал "Телеграф", ранее представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов заявлял, что хотя ядерная угроза со стороны россии гипотетически существует постоянно, нельзя сказать, что сейчас она возросла.

В то же время секретарь СНБО Украины Алексей Данилов считает, что если россия все же решится на это, то мир должен ввести "адские санкции".