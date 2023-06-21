"Хоть бы удержать в Украине тех, кто еще не уехал": экс-министр оценил послевоенный рынок труда

50% трудоспособных украинцев, намерены выехать за границу после войны, говорит Розенко.

Обеспечить послевоенное восстановление Украины, экономический рост и прорыв в социальном направлении невозможно, если работать будет некому, ведь дефицит высококвалифицированных кадров наблюдается уже сейчас.

Об этом в комментарии "Телеграфу" рассказал экс-министр труда и социальной политики Украины Павел Розенко.

По мнению политика, после войны важную роль в обновлении рынка труда сыграет участие государства.

Стимулирование развития малого и среднего бизнеса путем льготного кредитования, внедрение квот на инклюзивные рабочие места, налоговые каникулы для предпринимателей на период послевоенного восстановления – все это могло бы вдохнуть жизнь в подкошенный войной рынок труда и заложить фундамент для возрождения экономики в целом, говорит он.

Розенко отмечает, что несмотря на то, что в правительстве активно продвигают тезисы о стремительном послевоенном восстановлении и декларируют намерения вернуть из-за границы больше украинских работников, чем выехало за время войны, реальных действий в этом направлении не наблюдается.

Он также утверждает, что чиновники декларируют намерения объявить беглецов от войны преступниками задним числом и наказать по их возвращении на Родину, а инициативы в трудовом законодательстве становятся все более дискриминационными для работников, предоставляя при этом сверхвозможности работодателям.

"По моим данным, около 50% трудоспособных граждан, проживающих сейчас в Украине, намерены выехать за границу по завершению войны. Их останавливают только закрытые границы, понимаете? Как только их откроют, мы получим безумный отток граждан, которые не будут ждать, пока власть что-то придумает, поэтому нарабатывать будущий подход к запуску рынка труда нужно уже сейчас. Это должна быть система, которая обеспечит достойной работой все слои населения, в том числе уязвимые категории граждан. Пока правительство не начнет системно работать над этим, говорить о возвращении трудовых ресурсов из Европы просто глупо. Тут бы хоть удержать тех, кто еще не уехал", — говорит экс-чиновник.

Больше по теме по послевоенной перспективе рынка труда в Украине читайте на сайте " Телеграф " в статье: " Послевоенный рынок труда. Ждать ли украинцам новые рабочие места и повышение зарплат".

Ранее мы писали, что послевоенная Украина может стать хабом для трудовых мигрантов. Наша страна будет нуждаться в масштабном восстановлении, что предполагает появление большого количества рабочих мест, а обещанные нам иностранные инвестиции могут положительно повлиять на уровень оплаты такого труда. Поэтому, пока украинские беженцы будут начинать новую жизнь в Европе, их места на Родине могут занять трудовые мигранты из других стран, даже из рф.